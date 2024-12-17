بمشاركة 50 من ذوي الهمم، إدارة شباب بني عبيد تحتفل باليوم العالمي (صور)

أقام قسم ذوي القدرات والهمم بإدارة شباب بني عبيد التابع لمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، احتفالا باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب الصلاحات مجمع بمشاركة جميع مراكز الشباب التابعة للإدارة بمركز شباب كفر الصلاحات.

احتفال إدارة شباب بني عبيد بذوي الهمم

وجاء ذلك بمشاركة “50 “ عضوا من ذوي القدرات والهمم من أعضاء الجمعية العمومية بمراكز الشباب،في إطار مبادرة ”بداية جديدة لبناء إنسان" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وجاء ذلك بحضور محمد زكي مدير عام ادارة بني عبيد، والدكتورة نانسي سمير مسئول مكتب قادرون باختلاف، وسيد امبابي رئيس الوحدة المحلية بالصلاحات، ومنصور ابراهيم حسين رئيس مجلس الإدارة، وإيمان عبد الله رئيس قسم ذوي القدرات والهمم بالإدارة، ومحمد رفعت بالادارة، نسرين السيد المدير التنفيذي لمركز الشباب، وسامي الباز أمين الصندوق، وفيروز محمود الشرقاوي أخصائية تخاطب ولغة الإشارة، ومشيرة أحمد جاد سكرتير الوحدة المحلية بالصلاحات، ورؤساء أقسام بالإدارة، ومديري مراكز الشباب المشاركين بالاحتفال، والهيكل التنفيذي بمركز الشباب، وبحضور "50 " عضوا من ذوي القدرات والهمم من أعضاء الجمعية العمومية بمراكز الشباب.

الأنشطة لذوي الهنن لإكسابهم الثقة بأنفسهم

قدم الاحتفالية محمود الشرقاوي، وبدأ بكلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور، وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم "القرآن الكريم "، وأنشودة دينية بصوت المنشدة أمينة، يليها كلمة محمد زكي مدير عام الإدارة، حيث تحدث عن ضرورة الاهتمام بـ ذوي القدرات والهمم في مراكز الشباب للاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم، في أنشطة بمراكز الشباب كثيرة ومتنوعة، هذا يساعد في إكسابهم الثقة بأنفسهم وإكساب المجتمع الثقة بهم.

أهمية ذوي القدرات والهمم لما لديهم قدرات خاصة

يعقبها كلمة منصور حسين إبراهيم رئيس مجلس ادارة مركز شباب كفر الصلاحات، تحدث عن أهمية ذوي القدرات والهمم لما لديهم قدرات خاصة ومتميزين في بعض الجوانب الحياتية وضرورة استغلال هذه الطاقات في ممارسة الأنشطة في مراكز الشباب، وكما تسعى الدولة جاهزة لتوفير سبل الدعم لذوي القدرات والهمم من خلال مراكز التخاطب التي توجد بمركز الشباب فهي تقدم خدمات بالمجان.

توزيع الهدايا الرمزية التشجيعية لأبنائنا من ذوي الهمم

والأنشطة المتنوعة بين الفقرات الفنية، العروض الاستعراضية بالعرائس والفعاليات الثقافية، وغناء وذلك لتقديم صورة مضيئة عن قوة الإرادة والإبداع لدى ذوي الهمم،وعقب إنتهاء من الاحتفال تم توزيع الهدايا الرمزية التشجيعية لأبنائنا من ذوى الهمم، وسط أجواء من الفرح والسرور من الحضور الكريم، وقد أثنى جميع الحضور على دقة تنظيم الإحتفال وعلى الدعم والرعاية الفائقة والتي قدمها القائمين علي الحفل لأبنائنا وذويهم وجميع الحضور، وقد تمنى الجميع تكرار مثل تلك الحفلات والتي تدخل السعادة والبهجة على لقلوب أبنائنا وذويهم.

الشكر والتقدير لمحمد زكي مدير عام الإدارة، ومنصور ابراهيم حسين رئيس مجلس الإدارة، وإيمان عبد الله رئيس قسم قادرون باختلاف بالادارة، ونسرين السيد المدير التنفيذي للمركز مدير مركز شباب كفر الصلاحات، ومحمد بدران مشرف النشاط علي الجهد المبذول لنجاح النشاط.

يأتي ذلك تنفيذ ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومحمد زكي مدير إدارة شباب بني عبيد، والدكتورة نانسي سمير مسئول مكتب قادرون باختلاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.