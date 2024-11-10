محافظ الدقهلية يستعرض مشروع المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الطبية

استعرض اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مشروع المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الطبية الخطرة والتخلص الآمن منها، من خلال تنفيذ محطة معالجة يتم تنفيذها بميت غمر علي مساحة 4000 متر مربع.

وأوضح "مرزوق": أن المشروع بمنحة سويسرية تبلغ قيمتها الإجمالية 9.2 مليون فرنك سويسري، في إطار اتفاقية تعاون بين مصر وسويسرا بما يعادل 517 مليون جنيه.

جاء ذلك تفعيلا للاتفاقية الاطارية للتعاون بين جمهورية مصر العربية والحكومة السويسرية

حيث استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتوره إيمان رضوان مدير برامج البنية التحتية بالسفارة السويسرية والاستاذ الدكتور طارق نمير رئيس الإدارة المركزية لصحة البيئة بوزارة الصحة، والوفد المرافق لهما من المكتب الاستشاري بحضور الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ والنائب الدكتور محمود العزب عضو مجلس االنواب وحضر اللقاء وعبد المجيد عبد الرازق والدكتور شكري حسين بالمكتب الاستشاري، والدكتور محمد خالد السيد مدير المشروع بالمكتب الاستشاري والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة واللواء انور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر والدكتور عماد النجار مدير ادارة البيئة ومحمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة والدكتورة نجوي عبد الهادي بإدارة المخلفات الصلبة.

واستعرض "مرزوق" مشروع المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات الطبية الخطرة والتخلص الآمن منها والذي يتم تنفيذه من خلال إنشاء محطة معالجة للنفايات الخطرة الطبية يتم تنفيذها بميت غمر علي مساحة 4000 متر مربع داخل المجمع الطبي بميت غمر، وذلك لخدمة محافظة الدقهلية كمشروع متكامل للتعامل مع النفايات الخطرة بنطاق المحافظة يعمل بتكنولوجيا متطورة تساهم في القضاء علي الانبعاثات المضرة بالبيئة، ويشمل المشروع أيضا إعادة هيكلة وتوزيع المحارق الحالية، ودراسة نقلها خارج الكتلة السكنية كخطوة مستقبلية، وينفذ المشروع خطة متكاملة تستهدف الاستدامة من خلال مسارات التجميع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي من الناتج بمدفن خاص بالمخلفات الخطرة.

واستمع محافظ الدقهلية خلال اللقاء إلي شرح حول عمل الدورة الحالية لعملية التخلص من المخلفات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية والعيادات بنطاق المحافظة.

كما استعرض "مرزوق" تفاصيل المشروع الجديد والتصميمات الخاصة به، وكذلك عمليات التطوير المؤسسي لمنظومة الإدارة للمخلفات الطبية بمديرية الصحة التي يتضمنها المشروع.

وقد أوضح "مرزوق"أن المشروع يتم تنفيذه بمنحة سويسرية تبلغ قيمتها 9.2 مليون فرنك سويسري بما يعادل 517 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلي مبلغ 500 ألف فرنك بما يعادل 39 مليون جنيه مصري، مساهمة من الجانب المصري، وذلك بإجمالي 9.7 مليون فرنك سويسري، بما يعادل إجمالي مبلغ 556 مليون جنيه مصري، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين مصر وسويسرا

وأضاف اللواء"مرزوق" إن المشروع يتم تنفيذه بتكنولوجيا متقدمة لأول مره يتم تطبيقها في مصر وستكون الدقهلية نموذجا يحتذي به في التخلص الآمن من النفايات الطبية المتولدة من جميع روافد ومنشآت الخدمة الطبية العامة والخاصة علي مستوي المحافظة.

وضع خريطة عمل تشمل الاجراءات الادارية



وأكد "مرزوق" علي ضرورة وضع خريطة عمل تشمل الإجراءات الإدارية والتنفيذية وإجراءات تسليم الأرض للشركة المنفذة، ومتابعة صدور أمر الإسناد للمشروع من وزارة الصحة للبدء فورا في التنفيذ.

ضمانات تستهدف احكام السيطرة علي منظومة النقل للنفايات الطبية

وقال "مرزوق": يجب أن يتم تنفيذ ضمانات تستهدف احكام السيطرة علي منظومة النقل للنفايات الطبية الخطرة من خلال مركز تحكم خاص بالمنظومة وايضا اجهزة الG. P. S وربطها علي مركز السيطرة والتحكم بديوان المحافظة عندما يبدأ تشغيل المشروع.

مدير برامج البنية التحتية بالسفارة السويسرية انه تم اختيار الدقهلية لتنفيذ المشروع



ومن جانبها قالت مدير برامج البنية التحتية بالسفارة السويسرية انه تم اختيار الدقهلية لتنفيذ المشروع بها باعتبارها احدي المحافظات الكبري التي قطعت شوطا كبيرا في التعامل مع قضية البيئة بشكل عام وسيكون هذا المشروع بها نموذجا تحتذي به المحافظات الاخري مؤكده انه تنفيذ المشروع بها يستغرق 12 شهر حيث يتم الانتهاء من التنفيذ في آخر ديسمبر 2025.

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