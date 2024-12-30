موعد مبارة فاركو ضد سموحة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستضيف فاركو نظيره سموحة، اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز بستاد حرس الحدود بالمكس.

موعد مبارة فاركو ضد سموحة

وتنطلق صافرة مباراة فاركو وسموحة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بستاد المكس ضمن الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة فاركو وسموحة

ومن المقرر أن تذاع مباراة فاركو وسموحة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الفريقان عن العودة للانتصارات ببطولة الدوري الممتاز بعد السقوط في فخ الهزيمة بالجولة الماضية بعدما تعرض فاركو للخسارة أمام بيراميدزبثلاثية نظيفة، كما تلقي سموحة هزيمة كبيرة أمام غزل المحلة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

موقف فاركو وسموحة في الدوري

وحصد نادي فاركو 7 نقاط خلال مشوار الدوري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكه 10 أخرى فيما حصد سموحة 5 نقاط فقط بعدما خاض 5 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو سموحة 5 أهداف واستقبلت شباكه 7 أخرى.

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة، قائمة فريقه لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قائمة فريق سموحة أمام فاركو

- حراس المرمى: الهاني سليمان، حسين تيمور.

- خط الدفاع: مصطفى ميدو، عبدالله يستنجي، عبدالرحمن عامر، هشام حافظ، شريف رضا، أحمد خالد.

- خط الوسط: محمد كناريا، صامويل أمادي، دكوا دودو، محمد رجب، محمد مكرونة، إسلام جابر، جونيور أجاي، محمد زيكا.

- خط الهجوم: مصطفى البدري، حسام حسن، عبد الكبير الوادي، محمود صابر.

ويغيب عن قائمة الفريق:

محمد أشرف، إسلام عطية، محمد سالم، محمد ربيعه، بركات حجاج، أبو بكر ليادي، أدهم أحمد، أشرف مجدي.

وتستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهات قوية وهي: إنبي ضد الأهلي، وزد ضد بتروجت، والجونة ضد بيراميدز، وفاركو ضد سموحة.

فيما يلتقي غدًا المصري البورسعيدي مع سيراميكا كليوباترا، وتختتم الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري يوم الأربعاء بمواجهتي مودرن سبورت ضد الإسماعيلي، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1 الزمالك 14 نقطة

2 الأهلي 11 نقطة

3 بيراميدز 11 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

5 المصري البورسعيدي 11 نقطة

6 زد إف سي 9 نقاط

7 الاتحاد السكندري 9 نقاط

8 بتروجيت 8 نقاط

9 غزل المحلة 8 نقاط

10 طلائع الجيش 8 نقاط

11 فاركو 7 نقاط

12 الإسماعيلي 6 نقاط

13 الجونة 6 نقاط

14 حرس الحدود 6 نقاط

15 سموحة 5 نقاط

16 إنبي 5 نقاط

17 البنك الأهلي 5 نقاط

18 مودرن سبورت 4 نقاط

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ناصر منسي الزمالك 5 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكا سيراميكا كليوباترا 3 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

على فوزي إنبي 3 أهداف

محمود صابر عبد المحسن سموحة هدفان

احمد عاطف بيراميدز هدفان

بدر موسى بتروجيت هدفان

مروان حمدي الإسماعيلي هدفان

عبد الرحمن البانوبي زد اف سي هدفان

عمرو ناصر فاركو هدفان

محمود جهاد فاركو هدفان

طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

وسام أبو علي الأهلي هدفان

محمد هلال البنك الأهلي هدفان

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