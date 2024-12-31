الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أندريه زكي يترأس احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد في قصر الدوبارة، الأحد

رئيس الإنجيلية، فيتو
رئيس الإنجيلية، فيتو

تستعد رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر للاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد 5 يناير 2025،  في تمام الساعة السابعة مساءً، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

يترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور قيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة قيادات الدولة والشخصيات العامة.

 

رسالة الميلاد

ويتضمن برنامج الاحتفال صلوات افتتاحية، مجموعة من الترانيم، فقرة للقراءة الكتابية، وكلمة لراعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن يختتم الدكتور القس أندريه زكي الاحتفال بخطاب الشكر ورسالة الميلاد.

في سياق متصل، صرح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، أن استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة سيبدأ من الساعة السادسة مساءً، لتغطية الحدث الذي سيتم بثه عبر التلفزيون المصري وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، مما يتيح لشعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها متابعة الاحتفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رسالة الميلاد الطائفة الإنجيلية القس سامح موريس رئاسة الطائفة الانجيلية عيد الميلاد كنيسة قصر الدوبارة القس أندريه زكي
ads

الأكثر قراءة

رئيس شعبة المحمول يكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين

ممدوح عباس ينهي أزمة تجديد زيزو مع الزمالك لـ 3 مواسم

أول تواصل بين مصر والإدارة السورية الجديدة، الخارجية تعلن تفاصيل مكالمة عبد العاطي والشيباني

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام 2025

احتفالات رأس السنة في الامارات (بث مباشر)

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

نانسي عجرم تفتتح حفل رأس السنة في دبي بـ "الدنيا حلوة" (فيديو)

منوعات

المزيد

زحام مروري وإقبال على محلات التسالي، أهالي المعادي يحتفلون بليلة رأس السنة (صور وفيديو)

بالرقص والموسيقى، المصريون يحتفلون برأس السنة في شوارع القاهرة (فيديو وصور)

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

أضواء ساطعة وأجواء احتفالية، ممشى أهل مصر يستقبل 2025 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة المريض في المنام وعلاقته بتفريج الكرب وزوال الهموم

ما هو جزاء إشاعة الفاحشة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أدعية وأذكار لا تفوتك مع دخول شهر رجب الأصب

المزيد
الجريدة الرسمية