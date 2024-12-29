الإنجيلية تنظم لقاء مسيحي إسلامي لتعزيز قيم التسامح

نظّمت لجنة الحوار والعلاقات المسكونية بمجمع ملوي التابع للكنيسة الإنجيلية المشيخية، لقاءً مسيحيًا إسلاميًا بمقر الكنيسة الإنجيلية المشيخية في ملوي بحري، تحت عنوان "لا للتعصب.. نعم للتسامح".

وحضر اللقاء نخبة من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، والقيادات المحلية والسياسية، إلى جانب أعضاء بيت العائلة بملوي، ومجموعة من شباب مراكز الشباب والرياضة.

برنامج اللقاء الإسلامي المسحي



وافتُتح اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم قدّم القس ميلاد ثروت، رئيس مجمع ملوي، كلمة ترحيبية، أكد فيها أهمية التعاون بين جميع أطياف المجتمع. كما ألقى الشيخ محمد طلعت، مدير الأوقاف بملوي، كلمة أشار فيها إلى دعوة الأديان للتسامح ونبذ التعصب.

ومن جهته، شدّد الشيخ محمد صابر، رئيس بيت العائلة بملوي، على أهمية الترابط بين المسلمين والمسيحيين. وألقى الدكتور رجب عبد العظيم، مدير إدارة الشباب والرياضة بملوي، كلمة دعا فيها إلى تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية، بما يسهم في غرس قيم التسامح.

كما أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن مركز ملوي، أن مصر ستبقى بلد الأمن والسلام تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقدّم القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي، كلمة ركّز فيها على دور الأسرة والمدرسة ودور العبادة في تنشئة الأجيال على قيم التسامح ونبذ التعصب. كما شارك عدد من الحضور بمداخلات عن تجاربهم في تعزيز العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في قرى مركز ملوي، بينهم الشيخ أحمد عبد الله، والشيخ نصر الدين، والقس رمسيس محروس، والدكتور عمر رشدي، وعدد من أعضاء بيت العائلة.

مبادرة القس رأفت ناجي لمكافحة التعصب



في ختام اللقاء، أعلن القس رأفت ناجي، رئيس لجنة الحوار بمجمع ملوي، عن إطلاق مبادرة "لا للتعصب.. نعم للتسامح"، بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة وبيت العائلة وإدارة الأوقاف، بهدف ترسيخ هذه القيم بين الشباب في ملوي.

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