الأحد 22 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور)

قرينة الرئيس السيسي.فيتو
قرينة الرئيس السيسي.فيتو

وجهت السيدة انتصار عامر قرينة رئيس الجمهورية الشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري قائلة: كل الشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري، الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الإنسانية هي أسمى القيم التي تجمعنا.

وتابعت: كما أتقدم بالشكر أيضا للقائمين على مبادرة بإيدك تنقذى حياة التي تجسد روح التضامن والعطاء وتساهم بشكل فعّال في إنقاذ الأرواح ونشر الوعي الصحي.

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انتصار عامر قرينة رئيس الجمهورية الهلال الأحمر المصري
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