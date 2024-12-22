رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور)

وجهت السيدة انتصار عامر قرينة رئيس الجمهورية الشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري قائلة: كل الشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري، الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الإنسانية هي أسمى القيم التي تجمعنا.

وتابعت: كما أتقدم بالشكر أيضا للقائمين على مبادرة بإيدك تنقذى حياة التي تجسد روح التضامن والعطاء وتساهم بشكل فعّال في إنقاذ الأرواح ونشر الوعي الصحي.

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