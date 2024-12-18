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"فريق الترصد" يحصد المركز الثانى فى التقييم الوزارى بصحة الدقهلية

تكريم فريق للترصد
تكريم فريق للترصد بصحة الدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة صحة الدقهلية عن نجاح فريق الترصد المبنى علي الحدث في الحصول علي المركز الثانى علي مستوى الجمهورية خلال التقييم الوزاري للمديريات لعام ٢٠٢٤.

 فريق الترصد  يحصد المركز الثانى  على مستوى الجمهورية فى التقييم الوزارى 

ولفت وكيل الوزراة إلى أنه جرى تكريم فريق  الترصد من قبل الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، والدكتورة منال لبيب مدير الإدارة العامة للوبائيات والترصد بوزارة الصحة والسكان،وذلك خلال ورشة العمل لإطلاق النسخة المحدثة للبرنامج الإلكتروني لترصد الأمراض المعدية ديسمبر ٢٠٢٤ بالقاهرة.

تكريم قطاع الطب الوقائى بصحة الدقهلية

وتقدم وكيل الوزارة بخالص التهنئةإلى قطاع الطب الوقائى بقيادة الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى وفريق الترصد بالمديرية وفى مقدمتهم الدكتورة رشا مسعد مدير إدارة الوبائيات والترصد والدكتورة ايمان محمود النجار مسؤل الترصد بالمديرية والاستاذ مصطفى فارس والاستاذ منصور المرسي سلامه مراقبا الترصد والوبائيات علاوة على الأستاذ  محمود شكري ابو القمصان مسؤل برنامج الترصد المبني على الحدث.

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