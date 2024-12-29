صحة الدقهلية: توقيع الكشف على 829 مريضًا ضمن قافلة علاجية بمركز بلقاس (صور)

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزراة صحة الدقهلية عن توقيع الكشف الطبى على نحو 829 مريضًا، وذلك ضمن فعاليات قافلة علاجية بقرية جاليا مركز بلقاس وتحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق عام القوافل العلاجية.

توقيع الكشف على 829 مريضًا ضمن قافلة علاجية بقرية جاليا مركز بلقاس



وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة الطبية تضمنت نحو 8 عيادات (باطنة،2 أطفال، جراحة، جلدية- أسنان، نسا وتنظيم أسرة، رمد، )، إلى جانب فريق التثقيف الصحي.



البيان الختامي للقافلة الطبية ببلقاس

وقد جاء بيان القافلة كالتالى:

باطنة 224

اطفال 1 114

اطفال 2 115

جراحة 56

اسنان 62

جلدية 105

رمد 83

نسا وتنظيم اسرة 70



كما تم إجراء 185 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و75 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ 135 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 12 حالة للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.



انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية في المناطق النائية والمحرومة علاوة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفية.



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