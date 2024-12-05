الطب الوقائي بسوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المصانع

عقدت الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج، اليوم الخميس، اجتماعا مع ممثل من هيئة التنمية الصناعية بسوهاج، وذلك لمناقشة مع أصحاب المصانع بسوهاج والتحديات والصعوبات التي تواجههم ولتذليلها وتسهيل إجراءات استخراج شهادات التصدير بما لا يخالف اللوائح والتعليمات والقوانين المنظمة لعملية التصدير.

الشروط الصحية للعاملين بها

كما تناول الاجتماع استعراض الاشتراطات الواجب توافرها في منشآت تصنيع الغذاء والشروط الصحية للعاملين بها واشتراطات الحفظ والتخزين، وذلك ضمن جهود وإجراءات المساهمة في انتعاش الاقتصاد ووضع المحافظة علي خريطة الاستثمار والتصدير.

الصعوبات التي تواجه المصانع

كما ناقش اجتماع بحضور مسئولي البيىة بالوحدات المحلية ومسئولي النفايات الطبية الخطرة بالإدارات الصحية وممثلي العلاج الحر وضع خطة عمل مشتركة لإحكام السيطرة ومتابعة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وفق القوانين والآليات المنظمة لذلك.

واختتم الاجتماع برئاسة الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي بالمديرية والسادة مديري الإدارات التابعة له خطط العمل لكل إدارة ومساهماتها والجهود المبذولة مؤخرًا وسبل دعمها للنهوض بمنظومة الشئون الوقائية بالمحافظة لما تمثله من أهمية قصوي بالقطاع الصحي والحفاظ على صحة المواطنين.

جاء ذلك ضمن إجراءات تنظيم العمل ومناقشة الخطط والأليات المنظمة له وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف الدكتور النمر محمدين نور الدين مدير عام الطب الوقائي.

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