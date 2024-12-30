رسميًّا، إقالة البرتغالي فونسيكا من تدريب ميلان

الدوري الإيطالي، أعلن ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، إقالة البرتغالي باولو فونسيكا، رسميا، من قيادة الروسونيري.

وقال ميلان، في بيان رسمي: "يعلن النادي عن إعفاء باولو فونسيكا من مهامه كمدير فني للفريق الأول للرجال".

وأضاف: "يعرب ميلان عن امتنانه لباولو على احترافيته الرائعة، ويتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية".

مشوار باولو فونسيكا في تدريب ميلان



جدير بالذكر أن ميلان أقدم على تعيين فونسيكا، في يوليو الماضي، وأشرف المدرب على 12 فوز و6 تعادلات و6 هزائم.

وقالت العديد من التقارير إن ميلان تعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدرب السابق لبورتو، حتى الصيف المقبل، وتم توقيع العقود بالفعل بين الطرفين.

وتعادل ميلان مع روما بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وسجل ريندرز الهدف الأول لميلان في الدقيقة 16، ثم سجل روما التعادل سريعا عن طريق باولو ديالا في الدقيقة 23.



تشكيل ميلان وروما في قمة الدوري الإيطالي



بدأ ميلان كالتالي: ماينان - إيمرسون رويال - ثياو - جابيا - ثيو هيرنانديز - تيراتشيانو - فوفانا - تشوكويزي - ريندرز - خيمينيز - موراتا

فيما بدأ روما كالتالي: سفيلار - مانشيني - هوميلز - نديكا - ساليمايكيرس - كوني - باريديس - بيسيلي - أنجيلينو - ديبالا - دوفبيك

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