رفض 3 عروض تدريبية، ميلان يعلن خليفة فونسيكا خلال ساعات

وقع ميلان الإيطالي، العقود الخاصة بمدربه الجديد، الذي سيقود الروسونيري، خلفًا للبرتغالي باولو فونسيكا.



وذكرت العديد من التقارير، أمس الأحد، أن إدارة ميلان قررت إقالة فونسيكا، عقب تعادل الفريق مع روما، بنتيجة 1-1 في الدوري الإيطالي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "سيصدر إعلان رسمي خلال الساعات المقبلة، يفيد بإقالة باولو فونسيكا وتعيين مواطنه سيرجيو كونسيساو، كمدرب جديد لميلان".

ميلان يعلن خليفة فونسيكا خلال ساعات



وأضاف رومانو: "كل شيء تم توقيعه بين ميلان وكونسيساو، الذي رفض 3 عروض من أوروبا وأمريكا الجنوبية خلال الأسابيع الماضية، لأنه كان يعلم أن ميلان يضعه بقوة ضمن خياراته".

جدير بالذكر أن ميلان أقدم على تعيين فونسيكا، في يوليو، وحتى الآن، أشرف المدرب على 12 فوزًا و6 تعادلات و6 هزائم.

وكان إبراهيموفيتش، ومديرين آخرين في ميلان، ذهبوا إلى غرفة الملابس عقب نهاية مباراة روما مباشرةً.

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