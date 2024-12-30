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رياضة

ميلان يستعد لإقالة مدربه لسوء النتائج

فونسيكا، فيتو
فونسيكا، فيتو

يقترب ميلان من إقالة مدربه باولو فونسيكا، في ظل معاناته من تذبذب النتائج، منذ بداية الموسم الجاري.

وجاء التعثر الأخير، بالتعادل على أرضه مع روما (1-1)،  ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وحصل الروسونيري على نقطة؛ ليصبح رصيده 27 بالمركز الثامن، فيما قفز روما للمركز العاشر، برصيد 20 نقطة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن ميلان مستعد لإقالة فونسيكا بعد التعادل مع الذئاب، مضيفةً أن هذا قد يحدث الليلة، خاصةً مع العلاقة المتوترة بينه وبين مالكي النادي والمستشار زلاتان إبراهيموفيتش.

وأشارت إلى أن ميلان حدد بالفعل بديل فونسيكا، وهو مواطنه سيرجيو كونسيساو، مدرب بورتو السابق، الذي سيوقع على عقد حتى نهاية الموسم فقط، مع خيار يسمح للنادي بالتمديد.

وأضافت الشبكة أن إبراهيموفيتش، ومديرين آخرين في ميلان، ذهبوا إلى غرفة الملابس عقب نهاية المباراة مباشرةً.

جدير بالذكر أن ميلان أقدم على تعيين فونسيكا، في يوليو.. وحتى الآن، أشرف المدرب على 12 فوزا و6 تعادلات و6 هزائم.

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الروسونيري الدوري الإيطالي باولو فونسيكا برص سكاي سبورت إيطاليا

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