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رياضة

إنتر ميلان يكرر رقمه التاريخي بعد ثلاثية كالياري

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

الدوري الايطالي، كرر إنتر ميلان، أحد أرقامه التاريخية، بعد فوزه على كالياري، مساء السبت، ومواصلة نتائجه المميزة في الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان ضد كالياري 


وواصل الإنتر، نتائجه المميزة في الكالتشيو، بفوز عريض على كالياري، بثلاثية نظيفة، على ملعب سردينيا أرينا، في الجولة 18.

وتقدم أليساندرو باستوني بالهدف الأول في الدقيقة 54، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز، الهدف الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يختتم هاكان تشالهانوجلو، أهداف المباراة في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.


وبحسب شبكة "أوبتا"، فقد انتصر إنتر ميلان في 5 مباريات متتالية خارج أرضه، دون اهتزاز شباكه، خلال موسم واحد بالدوري الإيطالي، للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ موسم 1966-1967.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في وصافة الكالتشيو، فيما تجمد رصيد كالياري عند 14 نقطة بالمركز 18.

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