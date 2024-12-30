التشكيل المتوقع لمباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون وموقف سام مرسي

الدوري الإنجليزي، يستضيف إيبسويتش تاون الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري سام مرسي نظيره تشيلسي في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يعود سام مرسي لقيادة إيبسويتش تاون أمام تشيلسي بعد غيابه أمام آرسنال في الجولة الماضية من البريميرليج.

تشكيل إيبسويتش تاون المتوقع أمام تشيلسي وموقف سام مرسي

حراسة المرمى: موريتش

خط الدفاع: كلارك، أوشيا، بورجيس، ديفيس

خط الوسط: فيليبس، سام مرسي، بيرنز

خط الهجوم: اتشينسون، سزمودكس، ديلاب

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي، توسين أدارابيويو، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، بيدرو نيتو، جواو فيليكس

خط الهجوم: كول بالمر، كريستوفر نكونكو

موعد مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة إيبسويتش تاون ضد تشيلسي اليوم الإثنين، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن بث مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون عبر قناة BeIN Sports HD2.

يدخل تشيلسي لقاء اليوم محتلا المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على القمة وتعزيز موقعه في سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل يعاني إيبسويتش تاون هذا الموسم، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في صراع البقاء بالدوري الانجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1 ليفربول 45 نقطة

2 نوتينجهام فورست 37 نقطة

3 آرسنال 36 نقطة

4 تشيلسي 35 نقطة

5 مانشستر سيتي 31 نقطة

6 بورنموث 30 نقطة

7 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

8 فولهام 29 نقطة

9 أستون فيلا 28 نقطة

10 برايتون 26 نقطة

11 توتنهام هوتسبير 24 نقطة

12 برينتفورد 24 نقطة

13 وست هام يونايتد 23 نقطة

14 مانشستر يونايتد 22 نقطة

15 كريستال بالاس 20 نقطة

16 إيفرتون 17 نقطة

17 وولفرهامبتون 16 نقطة

18 ليستر سيتي 14 نقطة

19 إبسويتش تاون 12 نقطة

20 ساوثهامتون 6 نقاط

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