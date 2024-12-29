صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ19

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ابتعد النجم المصري محمد صلاح بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ19.

وتستأنف اليوم الأحد قطار مباريات الدوري الانجليزي بمواجهات الجولة التاسعة عشر بعدد 6 مواجهات بعد انتهاء جولة البوكسينج داي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ19

محمد صلاح ليفربول 16 هدفًا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 13 هدفًا

كول بالمر تشيلسي 12 هدفًا

أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 11 هدفًا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

بريان مبيومو برينتفورد 10 أهداف

كريس وود نوتينغهام فورست 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

كاي هافيرتز آرسنال 7 أهداف

جون دوران أستون فيلا 7 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف

لويس دياز ليفربول 7 أهداف

ويتربع ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19.

وابتعد ليفربول بصدارة جدول ترتيب البريميرليج بفارق 6 نقاط كاملة عن أرسنال أقرب ملاحقيه علاوة على وجود مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

1 ليفربول 42 نقطة

2 آرسنال 36 نقطة

3 تشيلسي 35 نقطة

4 نوتينغهام فورست 34 نقطة

5 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

6 بورنموث 29 نقطة

7 مانشستر سيتي 28 نقطة

8 فولهام 28 نقطة

9 أستون فيلا 28 نقطة

10 برايتون 26 نقطة

11 برينتفورد 24 نقطة

12 توتنهام هوتسبير 23 نقطة

13 وست هام يونايتد 23 نقطة

14 مانشستر يونايتد 22 نقطة

15 إيفرتون 17 نقطة

16 كريستال بالاس 17 نقطة

17 وولفرهامبتون 15 نقطة

18 ليستر سيتي 14 نقطة

19 إبسويتش تاون 12 نقطة

20 ساوثهامتون 6 نقاط

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي - 4:30 مساء - beIN Sports HD 1.

توتنهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساء - beIN Sports HD 2.

ايفرتون ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN Sports HD 3.

كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون - 5 مساء - beIN Sports HD 4.

فولهام ضد بورنموث - 5 مساء - beIN Sports HD 5.

وست هام ضد ليفربول - 7:15 مساء - beIN Sports HD 1.

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