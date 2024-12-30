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رياضة

موعد مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

فريق تشيلسي
فريق تشيلسي

الدوري الانجليزي، يحل فريق تشيلسي ضيفًا على نظيره إيبسويتش تاون في الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي اليوم الإثنين.

موعد مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الانجليزي

تنطلق مباراة إيبسويتش تاون ضد تشيلسي اليوم الإثنين،  في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن بث مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون عبر قناة BeIN Sports HD2.

 

يدخل تشيلسي لقاء اليوم محتلًا المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على القمة وتعزيز موقعه في سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل يعاني إيبسويتش تاون هذا الموسم، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في صراع البقاء بالدوري الانجليزي الممتاز.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1 ليفربول 45 نقطة
2 نوتينغهام فورست 37 نقطة
3 آرسنال 36 نقطة
4 تشيلسي 35 نقطة
5 مانشستر سيتي 31 نقطة
6 بورنموث 30 نقطة
7 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
8 فولهام 29 نقطة
9 أستون فيلا 28 نقطة
10 برايتون 26 نقطة
11 توتنهام هوتسبير 24 نقطة
12 برينتفورد 24 نقطة
13 وست هام يونايتد 23 نقطة
14 مانشستر يونايتد 22 نقطة
15 كريستال بالاس 20 نقطة
16 إيفرتون 17 نقطة
17 وولفرهامبتون 16 نقطة
18 ليستر سيتي 14 نقطة
19 إبسويتش تاون 12 نقطة
20 ساوثهامتون 6 نقاط

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