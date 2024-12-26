بهدف قاتل، فولهام يفوز على تشيلسي بالدوري الإنجليزي (فيديو)
فاز فريق فولهام بهدفين مقابل هدف أمام تشيلسي في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر بالدوري الإنجليزي.
وأحرز هدف تشيلسي كول بالمر في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.
وتعادل لفولهام هاري ويلسون في الدقيقة 82.
واحرز وست هام الهدف الثاني عن طريق رودريجو مونيز في الدقيقة 2+90
تشكيل تشيلسي أمام فولهام
تشكيل فولهام أمام تشيلسي
ويحتل فريق تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر الذي يمتلك 39 نقطة.
وقد خاض البلوز 18 مباراة، حققوا خلالها 10 انتصارات، وتعرضوا ل3هزائم وتعادلوا في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 21 هدفًا.
أما فولهام، فيحتل المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 28 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة، حقق فيها 7 انتصارات، و4 هزائم، و7تعادلات،وسجل لاعبوه 25 هدفًا، بينما تلقت شباكهم 23 هدفًا حتى الآن.
القيمة التسويقية لتشيلسي وفولهام
وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، تبلغ القيمة السوقية لفريق تشيلسي 1.01 مليار يورو، بينما تصل قيمة فولهام إلى 347.20 مليون يورو، ويعتبر كول بالمر، نجم فريق البلوز، هو الأغلى بين اللاعبين في الفريقين بقيمة تصل إلى 130 مليون يورو.
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