بهدف قاتل، فولهام يفوز على تشيلسي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

فاز فريق فولهام بهدفين مقابل هدف أمام تشيلسي في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر بالدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف تشيلسي كول بالمر في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وتعادل لفولهام هاري ويلسون في الدقيقة 82.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هدف!



فولهام يسجل التعادل امام تشيلسي pic.twitter.com/caf5Zmo1zs — سهم (@1SMi_) December 26, 2024

واحرز وست هام الهدف الثاني عن طريق رودريجو مونيز في الدقيقة 2+90

لينو مو طبيعي! تصدى لثلاث أهداف محققه لـ تشيلسي ؛ هو سبب فوز فولهام الأول 🧤🇩🇪#Leno

pic.twitter.com/nMQG2ZdLi3 — ★ Abdullah (@FCB_R7) December 26, 2024

تشكيل تشيلسي أمام فولهام

تشكيل فولهام أمام تشيلسي

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر الذي يمتلك 39 نقطة.

وقد خاض البلوز 18 مباراة، حققوا خلالها 10 انتصارات، وتعرضوا ل3هزائم وتعادلوا في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 21 هدفًا.

أما فولهام، فيحتل المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 28 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة، حقق فيها 7 انتصارات، و4 هزائم، و7تعادلات،وسجل لاعبوه 25 هدفًا، بينما تلقت شباكهم 23 هدفًا حتى الآن.

القيمة التسويقية لتشيلسي وفولهام

وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، تبلغ القيمة السوقية لفريق تشيلسي 1.01 مليار يورو، بينما تصل قيمة فولهام إلى 347.20 مليون يورو، ويعتبر كول بالمر، نجم فريق البلوز، هو الأغلى بين اللاعبين في الفريقين بقيمة تصل إلى 130 مليون يورو.

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