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رياضة

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

حقق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول 4 أرقام قياسية جديدةk بعدما نجح في صناعة هدف لزميله الهولندي كودي جاكبو، قبل أن يسجل بنفسه، الهدف الثالث ضد وست هام.

4 أرقام قياسية جديدة لصلاح

 1.  محمد صلاح وصل إلى الهدف رقم 20 بكافة المسابقات، للموسم الثامن له على التوالي مع الريدز kوهذا الرقم أفضل من الرقم القياسي السابق الذي سجله إيان راش بين موسمي 1981-1982 و1986-1987.

ويعد راش، الوحيد الذي وصل حاجز 20 هدفا بشكل عام مع ليفربول،، حيث حقق ذلك في 9 مواسم.

2. تعتبر مباراة وست هام، الثامنة في البريميرليج هذا الموسم، التي يسجل فيها  محمد صلاح هدفا ويصنع آخر، وهو رقم قياسي جديد في المسابقة، وفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا".  

3.   محمد صلاح بات أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى بجميع المسابقات في 2024 برصيد 51 هدفا (سجل 29 هدفا وصنع 22).

4. صلاح أصبح واحدًا من 3 لاعبين إلى جانب فرانك لامبارد وواين روني، يتواجدون في قائمة العشرة الأوائل، في تسجيل أكبر عدد من الأهداف وأكبر عدد من التمريرات الحاسمة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".

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