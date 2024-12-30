أزمة انقطاع المياه في أسوان تصل النواب، والحكومة تكشف موعد الحل

وجه النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، بيانًا عاجلًا في بداية الجلسة العامة إلى الحكومة بشأن انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان لليوم الثامن على التوالي.

انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان

وأشار النائب إلى أن مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، وقال: “لليوم الثامن على التوالي انقطاع المياه عن أغلب مدينة أسوان، بسبب تهالك البنية التحتية”.

انفجار خط طرد جنوب مدينة أسوان للمرة الأربعين

وأكد أنه سبق وتقدم بطلبات إحاطة بسبب انفجار خط طرد جنوب مدينة أسوان للمرة الأربعين، ولكن بدون أي فائدة.

عدد كبير من أهالي أسوان تركوا منازلهم

وأعلن عضو مجلس النواب، أن عدد كبير من أهالي أسوان تركوا منازلهم إلى أماكن أخرى، بسبب عدم توافر مياه الشرب.

وكشف النائب، أن هناك تحركات تمت من خلال المسئولين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلا أنه لم يحدث أي نتائج إيجابية.

إنهاء معاناة المواطنين بسبب انقطاع المياه

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل من أجل إنهاء معاناة المواطنين بسبب انقطاع المياه.

وقالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب: بلد النيل وبلد السد العالي بدون مياه، مشيرة إلى أن أسوان منذ 8 أيام بدون مياه.

ريهام عبد النبي: لم يتم وضع مسمار في البنية التحتية في اسوان منذ 2011

وأشارت النائبة، إلى أنه لم يتم وضع مسمار في البنية التحتية في اسوان منذ 2011، مطالبة بحلول عاجلة لأزمة المياه.

وقالت عضو مجلس النواب: نحتاج تحرك عاجل وتوفير نحو مليار جنيه لصالح محافظة أسوان لإنقاذ أهل أسوان من العطش.

وطالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب للتعرف على مشكلة المياه في أسوان، لاتخاذ حلول عاجلة لإنهاء الأزمة، وخصوصا بسبب تهالك البنية التحتية.

تحرك الحكومة لحل أزمة انقطاع المياه في أسوان

من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أنه قام بالتواصل مع الحكومة من خلال خلية عمل متكاملة.

وأشار إلى أن وزير الإسكان وجه بتشكيل لجنة توجهت إلى أسوان، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغه عن الانتهاء من المشكلة بنسبة 90%، على أن يتم إنهاء المشكلة بشكل تام مع نهاية اليوم.

وأكد القصبي، أن الحكومة وعدت بوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بشكل نهائي.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه تم التواصل بين النواب والحكومة من أجل حل مشكلة المياه في أسوان.

ولفت إلى أن هناك تواصل بين رئيس لجنة الإدارة المحلية ومحافظ أسوان، لمتابعة تطورات الأزمة أولا بأول.

وأوضح الوزير، أن خزانات المياه تحتاج إلى صيانة، وهذه الصيانة يجب أن تكون سنوية، مشيرا إلى أنه يتم اختيار توقيت أقل استهلاكا للمياه وهو في الشتاء.

وأشار إلى أنه تم صيانة 2 خزان بنسبة أكثر منت 93%، مؤكدا أنه مع نهاية اليوم سيتم الانتهاء من عمليات الصيانة بشكل كامل.

وقال: لا توجد مشكلة، موضحًا أن الأزمة سببها عمليات الصيانة، وسيتم حل المشكلة بشكل جذري.

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