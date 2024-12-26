الخميس 26 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ أسوان يحيل مدير قطاع المياه للتحقيق

محافظة أسوان
محافظة أسوان

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إحالة مدير قطاع المياه بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتحقيق.

تعدد الشكاوى الجماهيرية 

ذلك بعد تعدد الشكاوى الجماهيرية من تكرار انقطاع مياه الشرب، عن بعض المناطق والأحياء السكنية مع تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات للوقوف على أسباب هذه الظاهرة وإيجاد الحلول الجذرية والعاجلة لها للتخفيف عن معاناة المواطنين المقيمين فى هذه المناطق، وخاصة مناطق الصداقة الجديدة والمحمودية وحى اللوتس ( الإسكان المتميز ) وغيرها،.

كما اكد  محافظ أسوان أنه لا تهاون مع أى تقصير أو تقاعس فى أداء العمل الحكومي تجاه الخدمات والمرافق الأساسية.

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​ أسوان مشروعات مياه الشرب الصرف

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