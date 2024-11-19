أفقده الجزء السفلي من صيوان الأذن.. حيثيات حبس عاطل سنة بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب بالنزهة

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات الحكم بالحبس سنة مع الشغل لعاطل لاتهامه بقطع أذن شاب بعد أن قام بعضه بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور، في القضية رقم ١٦۸۰۰ لسنة ٢٠٢٣ جنايات النزهة والمقيدة برقم ٥٤٧٦ لسنة ٢٠٢٣ كلي القاهرة.

خلافات حول أولوية المرور السبب

وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه في ٢٠٢٣/١٠/١٦ بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أحدث جرحًا بالمجني عليه بسام عاطف السيد بأنه على إثر خلاف نشب بينهما، عقر أذنه اليسرى فأحدث بها إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والمتمثلة في فقد الجزء السفلى من صيوان الأذن اليسرى "شحمة الأذن"، والتي خلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت نسبتها بنحو ثلاثة بالمائة وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت الحيثيات أن الواقعة تخلص حسبما وقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات في أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱٦، وعلى إثر خلاف بين المتهم والمجني عليه بسام عاطف السيد حسن، بأنه وبسبب أولوية المرور حدثت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي بالضرب على المجنى بقضمه لشحمة الأذن اليسرى للمجنى عليه محدثا إصابته والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة بنسبة 3% على النحو المبين بتقرير الطب الشرعى وتأيد ذلك بشهادة منال محمد إسماعيل محمد - منظفة سيارات - إذ أكدت مضمون ما ذكره المجني عليه.

حيثيات حبس عاطل سنة بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشاب

وأشارت إلى هروب المتهم وتعرفا عليه عند عرض مقطع فيديو بكاميرات المراقبة بمحل الواقعة عليهما بتحقيقات النيابة العامة.

وأشارت الحيثيات إلى أنه وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة توصلت لصحة الواقعة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى أن إصابة المجنى عليه تخلفت لديه عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو 3 %.

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