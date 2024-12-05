المشدد 5 سنوات لسائق أصاب شاب بعاهة مستديمة في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشاب بمنطقة المرج.

سائق يعتدي على شاب في المرج

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تعدى بالضرب بآلة حادة على المجنى عليه مما أسفر عن إحداث عاهة مستديمة له بنسبة 7% بالذراع الأيسر بسبب خلافات الجيرة بينهما.

وكشف التقرير الطبي للمجني عليه عن وجود إصابات متعددة، وجروح سطحية في الجسد وكدمات، وسحجات بالظهر وباليدين،وإصابة بالذراع الأيسر أدت إلى إحداث عاهة مستديمة له.



وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ، من القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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