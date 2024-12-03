الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موظف أمام محكمة الأسرة: رفضت كتابة الشقة لزوجتي فدفعت الثمن علقة وإيصال أمانة على بياض

زوج يرفع دعوى نشوز
زوج يرفع دعوى نشوز وحبس ضد زوجته، فيتو

أقام ممرض دعاوى نشوز وجنحة وتعويض ضد زوجته  بمحكمة الأسرة بأكتوبر، وقال الزوج أمام قاضي الأسرة: إن زوجته وأسرتها قاموا بالتعدي عليه بالضرب المبرح الذي تسبب له في عاهة مستديمة بإحدى ذراعيه وإجباره التوقيع على إيصال أمانة على بياض، لمساومتي على التنازل لها عن شقة الزوجية، وكتابتها باسمها.

وتابع قائلًا: زوجتي دمرت حياتي وأنهت زواجنا الذي لم يتعد عامًا بسبب عنفها وتنعتها وطمعها".

وأشار الزوج: "أقمت دعوى نشوز ضدها لإسقاط حقوقها الشرعية، وإثبات أن الإساءة من جانبها، واتهمتها بخروجها عن طاعتي، والإساءة لي، والتسبب لي بإصابات بالغة، وقدمت تقارير طبية تثبت تدهور حالتي الصحية، وقيامها بالاستيلاء على شقة الزوجية بحجة أنها حامل في طفلي، ورفضت تمكيني من الدخول للحصول على متعلقاتي الخاصة -رغم قرار التمكين المشترك الصادر لي- بعد أن تعرض للبطش والتهديد والسب على يديها، بخلاف ملاحقتها لي بدعوى الحبس بقائمة المنقولات".

إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بدهشور

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم على طريق "الإسكندرية - مطروح" الصحراوي (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دعاوي نشوز وجنحة بمحكمة الأسرة باكتوبر قاضي الأسرة دعوي نشوز

مواد متعلقة

خرجوهم بسلالم المطافي من وسط النار، الحماية المدنية تنقذ أسرة من الموت المحقق بالجيزة

إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بدهشور

موظف يرفع دعوى حبس وتعويض ضد زوجته لرفضها تنفيذ حكم رؤية أطفاله بأكتوبر

إصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي

عدلي القيعي يقدم بلاغا ضد إعلامي شهير بتهمة التشهير وإساءة السمعة

القبض على عاطلين بتهمة سرقة صديقهما ببولاق

إجراءات ورسوم وخطوات الحصول على الفيش الجنائي (إنفوجراف)

التفاصيل الكاملة لقضية مجدي شطة بعد الحكم بسجنه 10 سنوات.. قانوني يكشف الإجراءات المتوقعة.. ومصدر أمني: لا صحة لهروبه خارج البلاد.. والقبض عليه خلال ساعات

الأكثر قراءة

ارتبطت قصته بجمال مبارك، أسرار قصر فاخر بملايين الدولارات تركته عائلة مصرية وهربت من أمريكا

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

عن عمر ناهز 62 عاما، وفاة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق

لحظة انسحاب الوفد الجزائري من "قمة الشراكات" بنيودلهي، بسبب الكيان الصهيوني

بزيادة تصل إلى 5 جنيهات، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق

انخفاض ملحوظ في أسعار الأعلاف والحبوب بالأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح المستورد يسجل 100 جنيه في سوق العبور

منوعات

المزيد

بعد نشرها فيديو، مغنية إسبانية تحرج ريال مدريد.. والأخير يرد ببيان رسمي

حضور افتتاح نوتردام، أول رحلة لترامب خارج أمريكا

الملعب تحول إلى ساحة معركة، إصابة 79 شخصا في شغب جماهيري بألمانيا

تكريم مميز لرواد الطب عادل زكريا وميري شهيد في ملتقى التميز والإبداع العربي 2024

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

10 رسائل من رئيس الوزراء إلى رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية