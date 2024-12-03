موظف أمام محكمة الأسرة: رفضت كتابة الشقة لزوجتي فدفعت الثمن علقة وإيصال أمانة على بياض

أقام ممرض دعاوى نشوز وجنحة وتعويض ضد زوجته بمحكمة الأسرة بأكتوبر، وقال الزوج أمام قاضي الأسرة: إن زوجته وأسرتها قاموا بالتعدي عليه بالضرب المبرح الذي تسبب له في عاهة مستديمة بإحدى ذراعيه وإجباره التوقيع على إيصال أمانة على بياض، لمساومتي على التنازل لها عن شقة الزوجية، وكتابتها باسمها.

وتابع قائلًا: زوجتي دمرت حياتي وأنهت زواجنا الذي لم يتعد عامًا بسبب عنفها وتنعتها وطمعها".

وأشار الزوج: "أقمت دعوى نشوز ضدها لإسقاط حقوقها الشرعية، وإثبات أن الإساءة من جانبها، واتهمتها بخروجها عن طاعتي، والإساءة لي، والتسبب لي بإصابات بالغة، وقدمت تقارير طبية تثبت تدهور حالتي الصحية، وقيامها بالاستيلاء على شقة الزوجية بحجة أنها حامل في طفلي، ورفضت تمكيني من الدخول للحصول على متعلقاتي الخاصة -رغم قرار التمكين المشترك الصادر لي- بعد أن تعرض للبطش والتهديد والسب على يديها، بخلاف ملاحقتها لي بدعوى الحبس بقائمة المنقولات".

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