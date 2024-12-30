بسبب موجة الطقس السيئ.. تأجيل تقييمات طلاب مدارس البحيرة إلى السبت

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أنه تم تأجيل كافة التقييمات التي كانت مقررة إجرائها اليوم لطلاب المدارس بالإدارات التعليمية بالمحافظة اليوم الاثنين؛ تم إجرائها لتؤدي يوم السبت القادم الموافق ٤ من شهر يناير بالعام الجديد، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية

يأتي ذلك عقب قرار محافظ البحيرة بتعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية فى نطاق المحافظة، وذلك نتيجة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق لحالة من سوء الأحوال الجوية، حرصا على أمن وسلامة الطلاب.

يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقا لحاجة العمل

ويشمل القرار جميع الطلاب والمعلمين، والمعينين بنسبة الـ 5%؛ وكذلك جميع الأمهات التي ترعى طفلا يقل عن 12 عاما، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات، مع انتظام سير العمل بجميع الدواوين والإدارات التعليمية بالبحيرة.

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