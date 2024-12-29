إحباط محاولة تهريب 2000 لتر سولار في الإسماعيلية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

نتائج الحملات المكبرة

وقالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن ضبط 100 كيلو كبدة مجمدة بدون علامات وبيانات تدل على مصدرها، ضبط 1680 لتر زيت سيارات مستعمل، حيازة مواد تموينية بكمية قدرها 472 كيلو سكر، 456 زجاجة زيت تمويني.

جانب من ضبط السيارة، فيتو

جانب من ضبط السيارة،فيتو

ضبط سيارة محملة بالمواد البترولية

بالإضافة إلى ضبط سيارة محملة بكمية قدرها 2000 لتر سولار مدعم، وكمية قدرها 42 لتر بنزين 92 وتم توريد قيمة المبلغ مع المحضر.



المحاضر التي تم تحريرها

كما أسفرت مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، في مجال الرقابة على المخابز، عن تحرير 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 6 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، محضرين للتوقف عن الإنتاج، 6 محاضر لعدم وجود لوحة.





جانب من ضبط السيارة،فيتو

جانب من ضبط السيارة،فيتو

وفيما يخص الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 4 محاضر لبيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، 21 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، 5 لعدم الإعلان عن المخازن، محضر عمل أوكازيون بدون تصريح، محضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، 33 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر لعرض لحوم بلدية مكشوفة غير مغطاة بالشاش الأبيض.

محافظ الإسماعيلية يتابع مجهودات مديرية التموين

وكان تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.



جانب من ضبط السيارة،فيتو

جانب من ضبط السيارة،فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية، للحفاظ على أرواح المواطنين، وضبط ومراقبة الأسعار، والتأكد من جودة المنتجات والسلع وتوافرها بالأسواق.

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