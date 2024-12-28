السبت 28 ديسمبر 2024
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رياضة

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر، نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني الوطني حسام حسن، في تحقيق هدفه الأول، وهو التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب عن جدارة واستحقاق.

وتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 14 نقطة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في مواجهتين، ولم يتلقَ أي خسارة خلال تصفيات أمم إفريقيا

وأنهى منتخب مصر ارتباطاته الرسمية خلال العام الحالي 2024، وينتظر استئناف مبارياته الرسمية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، لأول ارتباطاته الرسمية في عام 2025، والتي ستكون أمام منتخب إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والفريق المنافس

ستكون أول مباراة رسمية قادمة لمنتخب مصر الوطني أمام منتخب إثيوبيا، يوم 17 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر الوطني في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

منتخب إثيوبيا، فيتو
منتخب إثيوبيا، فيتو

نتائج منتخب مصر السابقة في تصفيات المونديال

وخاض منتخب مصر 4 مواجهات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نجح في تحقيق الفوز خلال 3، وكان التعادل حاضرا في مواجهة وحيدة.

في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فاز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 6 - 0.

وفي الجولة الثانية، حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بنتيجة 2 - 0.

وفي الجولة الثالثة، انتصر «الفراعنة»، على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2 - 1.

وخلال الجولة الرابعة، تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بنتيجة 1 - 1.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

1- منتخب مصر 10 نقاط.

2- غينيا بيساو 6 نقاط.

3- بوركينا فاسو 5 نقاط.

4- سيراليون 5 نقاط.

5- إثيوبيا 3 نقاط.

6- جيبوتي نقطة وحيدة.

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