السبت 07 ديسمبر 2024
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رياضة

حسام حسن يطالب معاونيه بتجهيز فيديوهات المباريات الأخيرة لـ إثيوبيا وسيراليون

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، كلف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، معاونيه في الجهاز الفني من أجل الحصول على الفيديوهات الخاصة بالمباريات الأخيرة لمنتخبي إثيوبيا وسيراليون، حتى يبدأ المدير الفني دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريقين.

منتخب مصر يواجه إثيوبيا وسيراليون

ويستعد منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، لمواجهة منتخبي إثيوبيا وسيراليون خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 17 إلى 25 مارس المقبلين، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويقع منتخب مصر الوطني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

منتخب إثيوبيا، فيتو
منتخب إثيوبيا، فيتو

نتائج منتخب مصر السابقة في تصفيات المونديال

وخاض منتخب مصر 4 مواجهات خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، نجح في تحقيق الفوز خلال 3، وكان التعادل حاضرا في مواجهة وحيدة.

في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، فاز منتخب مصر على جيبوتي بنتيجة 6 - 0.

وفي الجولة الثانية، حقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بنتيجة 2 - 0.

وفي الجولة الثالثة، انتصر «الفراعنة»، على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2 - 1.

وخلال الجولة الرابعة، تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بنتيجة 1 - 1.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

1- منتخب مصر 10 نقاط.

2- غينيا بيساو 6 نقاط.

3- بوركينا فاسو 5 نقاط.

4- سيراليون 5 نقاط.

5- إثيوبيا 3 نقاط.

6- جيبوتي نقطة وحيدة.

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