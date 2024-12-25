حلم حسام حسن في قيادة منتخب مصر يتحول لحقيقة في 2024، العميد يقود الفراعنة إلى نهائيات أمم أفريقيا، خاض مبارياته الرسمية بلا هزيمة، وسقط في ودية وحيدة أمام كرواتيا

شهد العام 2024، تحقيق حلم حسام حسن، في تولي القيادة الفنية لـ منتخب مصر، حيث قرر مجلس الجبلاية في 6 فبراير الماضي تعيين العميد مديرا فنيا للفراعنة، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بعد النتائج الهزيلة للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار وتوديع البطولة من الدور ثمن النهائي على يد منتخب الكونغو الديمقراطي.

وبعد مرور ما يقرب من عام على تولي حسام حسن تدريب الفراعنة، ترصد “فيتو” أرقام العميد مع الفراعنة.

منتخب مصر يشارك في بطولة كأس العاصمة الإدارية

مع بداية تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر، أصر حسام حسن على مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة، التي أقيمت على استاد العاصمة الإدارية في شهر مارس الماضي بمشاركة منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وجاء قرار حسام حسن بالمشاركة في كأس العاصمة من أجل الوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبي المنتخب الوطني، إلى جانب تجربة بعض الوجوه الجديدة وطرق اللعب التي ينوي العميد تطبيقها خلال المباريات الرسمية للفريق.

وخاض منتخب مصر مباراتين في بطولة كأس العاصمة الإدارية، الأولى كانت أمام منتخب نيوزيلندا وفاز فيها الفراعنة بهدف نظيف، أما المباراة الثانية فكانت أمام منتخب كرواتيا صاحب برونزية كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، وخسرها منتخب مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين

مباراة مصر وبوركينافاسو، فيتو

أول مهمة رسمية لحسام حسن مع منتخب مصر

استغل حسام حسن مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العاصمة الودية من أجل تحقيق أقصى لستفادة فنية، والإستقرار على التشكيلة الأساسية التي ينوي الإعتماد عليها في مباريات الفريق الرسمية

وكان الإختبار الرسمي الأول لحسام حسن أمام منتخب بوركينافاسو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

ونجح حسام حسن في تخطي الاختبار الرسمي الأول له وقاد الفراعنة للفوز على منتخب بوركينافاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة يوم 6 يونيو الماضي، وبعدها بأربعة أيام فقط قاد حسام حسن منتخب مصر للتعادل مع منتخب غينيا بيساو بهدف لكل منهما على ملعبه ووسط جمهوره، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، وينجح حسام حسن في الحفاظ على صدارة مجموعته بفارق 4 نقاط عن منتخب غينيا بيساو صاحب الوصافة، ويعزز حظوظه في التأهل لمونديال 2026

مباراة مصر وكاب فيردي، فيتو

منتخب مصر يتأهل لأمم إفريقيا بدون هزيمة

أما ثاني الإختبارات الرسمية للمدرب الوطني حسام حسن في قيادة الفراعنة، فكانت في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وقاد حسام حسن منتخب مصر في 6 مواجهات بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا

وفاز منتخب مصر على نظيره كاب فيردي بالجولة الأولى من التصفيات بثلاثية دون رد، سجلها رامي ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل.

وفي الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025، فاز منتخب مصر على بوتسوانا برباعية، أحرزها محمود حسن تريزيجيه «هدفين»، ومحمد صلاح ومصطفى فتحي.

مباراة مصر وموريتانيا، فيتو

كما فاز منتخب مصر على موريتانيا في الجولة الثالثة، بثنائية نظيفة، سجلها محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، قبل أن يكرر فوزه على نظيره الموريتاني في الجولة الرابعة، بنتيجة 1-0، وجاء الهدف عن طريق إبراهيم عادل.

وفي الجولة الخامسة خرج منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي على أرضها، بعدما استبعد قرابة 10 لاعبين من الركائز الأساسية في تشكيلة الفراعنة بعضهم للراحة والبعض الأخر للإصابة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي لكل منهما، وفي مباراة الجولة الأخيرة أمام بوتسوانا في استاد القاهرة، اكتفى منتخب مصر بالتعادل 1-1 مع الضيوف عكس كل التوقعات التي انتظرت إنتصار كبير للفراعنة لم يتحقق

وتصدر منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات الكان برصيد 14 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المنتخب البوتسواني صاحب الوصافة، ليتأهلا معا لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، فيتو

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر في 2024

بذلك يكون حسام حسن قاد منتخب مصر للمحافظة على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات الرسمية.

وقاد العميد منتخب مصر في 10 مباريات منها 8 مواجهات رسمية، إلى جانب مباراتين وديتين، فاز في 5 مباريات رسمية كما فاز في مباراة ودية واحدة أمام نيوزيلندا.

خسر منتخب مصر الوطني تحت قيادة حسام حسن مباراة ودية وحيدة أمام كرواتيا 4-2 بكأس العاصمة.

تعادل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في 3 مباريات، أمام غينيا بيساو في تصفيات المونديال وأمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 18 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وأنهى منتخب مصر ارتباطاته الرسمية خلال العام الحالي 2024، وينتظر استئناف مبارياته الرسمية في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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