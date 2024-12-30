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رياضة

الأهلي يواجه إنبي لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري الممتاز

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الإثنين في المباراة المقرر أن يجمع بين الفريقين على إستاد المقاولون العرب وذلك ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

مباراة الأهلي وإنبي 

ويدخل فريق النادي الأهلي المباراة سعيا في تحقيق الفوز لمواصلة سلسلة الانتصارات في بطولة دوري نايل وذلك بعدما حقق الأحمر الفوز في مباراته السابقة أمام النادي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة. 

بينما يأمل إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعيته في جدول الترتيب، خاصة وأن الفريق لم يتذوق الفوز خلال أخر مواجهتين في بطولة الدوري، حيث خسر الفريق البترولي من الجونة بهدف نظيف،  وتعادل مع فريق زد آف سي سلبيا بدون أهداف.    

 

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة وبفارق 3 ثلاث نقاط عن نادي الزمالك المتصدر لترتيب البطولة برصيد 14 نقطة، ولكن لدي المارد الأحمر مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق إنبي في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط. 

حكم مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء اليوم الإثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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