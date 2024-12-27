المكسرات والعسل والبلح تتصدر قوائم المشتريات في المهرجان المصري للزيتون.. التمر يبدأ من 85 جنيهًا.. وهذه أبرز الفوائد الصحية (فيديو وصور)

تصدرت المكسرات والعسل والبلح قوائم المشتريات في المهرجان المصري للزيتون في نسخته الثالثة، حيث جذبت الأسعار المعروضة الزوار من جميع الفئات، خاصة مع التنوع الكبير في المنتجات والأنواع التي تناسب مختلف الاحتياجات.

قد يكون تناول المكسرات ضمن نظام غذائي صحي مفيدًا لصحة القلب، فالمكسرات تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة وعدد من العناصر المغذية الأخرى، وهي وجبة خفيفة ممتازة، وسهلة التخزين.

ولكن من سلبيات المكسرات أنها قد تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك يجب تقليل حجم حصصها رغم ذلك، قد يساعدك تناول المكسرات بدلًا من الوجبات الخفيفة منخفضة القيمة الغذائية على اتباع نظام غذائي مفيد لصحة القلب.

البلح.. من التراث إلى التنوع الفاخر

تفاوتت أسعار البلح المعروض في المهرجان بين 85 جنيهًا و450 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، بحسب النوع والجودة.

البلح الشعبي التقليدي كان متاحًا بأسعار اقتصادية، بينما تميزت الأنواع الفاخرة مثل البلح المجدول والمحشو بالمكسرات بأسعارها المرتفعة، التي عكست جودتها العالية.

العارضون أشاروا إلى أن البلح المحشو بالفستق أو التمر المغطى بالشوكولاتة شهد إقبالًا كبيرًا من عشاق التجديد في المأكولات التقليدية.

العسل.. أسعار ثابتة وجودة مضمونة

أما عسل النحل، فتراوحت أسعاره بين 100 جنيه و135 جنيهًا للكيلوغرام الواحد. العسل الخام الطبيعي كان الخيار الأبرز، حيث عرض المنتجون أنواعًا متنوعة مثل عسل السدر وعسل البرسيم وعسل الموالح.

أكد البائعون أن الأسعار مناسبة مقارنة بالجودة، حيث يتميز العسل المقدم بنقائه وخلوه من أي إضافات صناعية، مما جعله من أكثر المنتجات طلبًا في المهرجان.

المكسرات.. طعم فاخر وأسعار مرتفعة نسبيًا

جذبت المكسرات الأنظار في المهرجان بأسعارها التي تعكس قيمتها الغذائية والجودة العالية. ومن أبرز الأسعار:

اللوز: 130 جنيهًا للربع كيلو.

الفستق: 170 جنيهًا للربع كيلو.

عين الجمل: 130 جنيهًا للربع كيلو.

الكاجو: 160 جنيهًا للربع كيلو.



تحدث العارضون عن الإقبال الكبير على المكسرات لاستخدامها في الحلويات والمأكولات الصحية، كما سلطوا الضوء على دورها في تعزيز الصحة العامة بفضل قيمتها الغذائية العالية.

تجربة تسوق شاملة

وشهدت أجنحة بيع المكسرات والعسل والبلح حركة كبيرة، حيث حرص الزوار على الشراء بكميات تتناسب مع احتياجاتهم، خاصة مع وجود عروض على بعض المنتجات. كما أبدى الكثير من الزوار إعجابهم بجودة المنتجات المحلية ومقارنتها بنظيرتها المستوردة.

وبفضل هذه الأسعار والتنوع الكبير في الخيارات، نجح المهرجان المصري للزيتون في تقديم تجربة تسوق متكاملة تجمع بين المنتجات التقليدية والحديثة، مما يعكس نجاحه في تلبية توقعات الزوار من مختلف الفئات.

قد يؤدي الالتزام بنظام غذائي صحي يحتوي على المكسرات إلى:

تحسين صحة الشرايين.

تقليل الالتهاب المرتبط بأمراض القلب.

الحد من احتمالات الإصابة بجلطات الدم، التي يمكن أن تسبب نوبات قلبية وسكتات دماغية.

الحد من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

الحد من احتمال الوفاة المبكرة الناجمة عن أمراض القلب.

خفض مستويات الكوليسترول غير الصحي، وخاصة الدهون الثلاثية والبروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف أيضًا بالكوليسترول "الضار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.