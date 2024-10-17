الجمعة 18 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

أعراض الإصابة بالإنفلونزا عند الأطفال

أعراض الإنفلونزا
أعراض الإنفلونزا للأطفال

تزامنا مع قرب موسم الشتاء وتزايد نسب الإصابات بفيروس الإنفلونزا ونزلات البرد خاصة بين الأطفال.

 

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بالإنفلونزا عند الأطفال أقل من ٥ سنوات منها:

١- قيء 

٢-اسهال 

٣-تشنجات

٤-رشح وسعال 

 

ونصحت وزارة الصحة بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا المتوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات

 

و لقاح الإنفلونزا مهم بالنسبة  للأطفال لانه قد تكون الإنفلونزا مزعجة للغاية بالنسبة للأطفال وقد تسبب أحيانًا مشاكل خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي.

يمكن أن يصاب الأطفال بالإنفلونزا ويكونوا مصدر للانتقال العدوي  بسهولة ويساعد تطعيمهم أيضًا في حماية الآخرين الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، مثل الأطفال، وأي امرأة حامل وكبار السن.

من يجب أن يحصل على لقاح الإنفلونزا للأطفال


 

يُنصح بتطعيم الإنفلونزا لعدة فئات منها:

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 أو 3 سنوات


الأطفال في سن المدرسة من مرحلة رياض الأطفال  إلى السنة 11


الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر إلى 17 عامًا والذين يعانون من حالات صحية معينة.

 

 

فيما حذرت وزارة الصحة من انتشار الفيروسات التنفسية في موسم الشتاء خاصة فيروس الأنفلونزا.

 

 

أهمية تناول  لقاح الإنفلونزا السنوي 

 

ونصحت بأهمية تناول لقاح الإنفلونزا السنوي والذي يستغرق ما يقرب من أسبوعين لتكوين المناعة، لذلك يجب الحرص على تلقيه قبل بدء فصل الشتاء وانتشار ذروة الإنفلونزا.

 

وأكدت الدكتورة ولاء عادل مسؤول التدريب والتحديثات الطبية بمراكز تطعيمات المصل واللقاح أنه لا يوجد تعارض بين الحصول على تطعيم الإنفلونزا وبين تناول أي مضاد حيوي للجسم.

جرعة تطعيم الإنفلونزا للأطفال

وقالت الدكتورة ولاء عادل إن جرعة تطعيم الإنفلونزا للأطفال أقل من عمر تسع سنوات، ولم يسبق له التطعيم يجب عليه تناول جرعتين من تطعيم الإنفلونزا ويجب أن يفصل بينهم مدة شهر. 

وأضافت أن تطعيم  الإنفلونزا عند تصنيعه يتم البحث عن أكثر الفصائل انتشارًا وأشدها فتكًا في نصف الكرة الشمالي والجنوبي وعلى هذا الأساس يتم اختيار الفصائل التي تتوفر في التطعيم.

 

صلاحية تطعيم الإنفلونزا 

 

وأشارت إلى أن صلاحية التطعيم تنتهي قبل موعد نزول التطعيم الجديد، موضحة أن المناعة المكتسبة من التطعيم تقل بعد ستة أشهر من الحقن لذا يجب تناول التطعيم سنويًّا. 

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الإنفلونزا معطل، ويستحيل أن يسبب المرض لكن في حال الإصابة بالإنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

 

 

١- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن ان يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

 

٢- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الإنفلونزا.

 

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الإصابة بالانفلونزا المصل واللقاح فيروس الأنفلونزا موسم الشتاء وزارة الصحة نزلات البرد

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