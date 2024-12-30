بايدن يأمر بإقامة جنازة وطنية في العاصمة واشنطن لـ جيمي كارتر

جيمي كارتر، أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإقامة جنازة وطنية في العاصمة واشنطن للرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر.

وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر



وقالت صحيفة "واشنطن بوست": توفي جيمي كارتر، حاكم الجنوب الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية عام 1976، رفض الناخبون المحبطون من فترة حكمه بعد فترة واحدة، واستمر في حياة غير عادية بعد الرئاسة شملت الفوز بجائزة نوبل للسلام.

وفارق جيمى كارتر الحياة، أمس الأحد، في منزله في بلينز بولاية جورجيا، وفقا لابنه جيمس إي كارتر الثالث، المعروف باسم شيب. كان عمره 100 عام وكان أكبر رئيس أمريكي على قيد الحياة على الإطلاق.

وفاة جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق



واكتسب جيمي كارتر سمعة دولية باعتباره رئيسًا سابقًا أفضل مما كان عليه عندما كان رئيسًا، وهي المكانة التي اعترف بها بسهولة، وقد تميزت فترة رئاسته التي استمرت لفترة واحدة بالنجاحات التي حققتها اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 بين إسرائيل ومصر، والتي جلبت بعض الاستقرار إلى الشرق الأوسط.

وخلال فترة رئاسته عانت أمريكا من الركود الاقتصادي، وعدم الشعبية المستمرة، والإحراج الناجم عن أزمة الرهائن في إيران التي استهلكت آخر 444 يومًا له في منصبه.

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