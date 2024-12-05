روشتة وزارة الصحة لكبار السن للحماية من الأمراض ومواجهة برد الشتاء

وجهت وزارة الصحة نصائح بشأن النظام الغذائي السليم للحفاظ على صحة كبار السن خاصة أن كبار السن في مرحلة الشيخوخة يحتاجون إلى نظام غذائي يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لهم والاحتياجات اليومية من الفيتامينات والمعادن لأن الجسم أكثر عرضة للأمراض في هذه المرحلة العمرية الهامة.

وتضمنت نصائح وزارة الصحة:

١- تناول 400 جرام على الأقل من الفاكهة والخضراوات يوميًا، باستثناء البطاطس والبطاطا.

٢- تناول أقل من 5 جرامات من الملح يوميًا ما يعادل نحو ملعقة صغيرة.



٣-الحصول على الفاكهة الغنية بالألياف، والخضروات، والحبوب الكاملة مهم جدًا مع التقدم في العمر، فقد يتعرض الجهاز الهضمي لبطء في الحركة؛ لذا فإن تناول الألياف يساعد في تنظيم حركة الأمعاء، وجعل كبير السن أكثر نشاطًا.



٤- الحرص على شرب السوائل بكثرة، حتى لو كان الشخص لا يشعر بالعطش، لأن كبار السن أكثر عرضة للجفاف.



٥- الإقلال من تناول البروتين الحيواني.



٦- الجمع بين نوعين من البروتين النباتي مثل العدس والفول للحصول على فائدة البروتين الحيواني.



٧- تجنب الإكثار من تناول السكريات والعصائر والحلوى والمياه الغازية.



٨-تقليل كمية الملح واستبدالها بعصير الليمون والإقلال من تناول الأسماك المملحة.



٩- التقليل من المواد الدهنية وخاصةً الحيوانية.



١٠- الإقلال من تناول الأطعمة الحارة.



تغذية كبار السن

فيما نصحت وزارة الصحة كبار السن في موسم الشتاء بضرورة الحرص على تناول فيتامين أ حيث يساعد فيتامين أ في تكوين أجسام مضادة لمقاومة الأمراض.

وقالت وزارة الصحة إن فيتامين أ يتوفر في بعض الأطعمة منها التونة والكبدة وصفار البيض.

فيما كشفت دراسة طبية حديثة أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، وقد يكون من الصعب أحيانًا اكتشاف الاكتئاب لدى كبار السن.

الاكتئاب لدى كبار السن

وقالت الدراسة إنه على الرغم من أن بعض كبار السن قد يفترضون أن الحزن أو الاكتئاب هو مجرد جزء من التقدم في السن، إلا أن الشعور بالكآبة باستمرار لعدة أسابيع أو أشهر أو لفترة أطول ليس جزءً طبيعيًا من الشيخوخة، إلا إنها حالة طبية حقيقية يمكن التحكم فيها.

أوضحت الدراسة أنه تم تشخيص ما يقرب من 15% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر بالاكتئاب، وفقًا لتصنيفات الصحة الأمريكية فيما تفاقمت معدلات الاكتئاب بين كبار السن بشكل ملحوظ خلال ذروة جائحة كوفيد-19 بسبب عوامل مثل العزلة الاجتماعية، وفقا لدراسة نشرت في مجلة Health Policy.

وتابعت أنه لسوء الحظ، فإن العديد من كبار السن لا يحصلون على مساعدة لعلاج أعراضهم كما أن أحد الأسباب هو أن الاكتئاب لدى كبار السن لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بالاكتئاب وتأثيره بين كبار السن، إلا أن المعرفة حول كيفية معالجة المشكلة محدودة.

عزلة كبار السن تسبب الاكتئاب

هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تجعل الاكتئاب لا يلاحظه كبار السن أنفسهم والأشخاص الأقرب إليهم،وقد يفترضون أن مشاعرهم طبيعية أو أن لديهم سببًا وجيهًا للشعور بالإحباط.

ومن الممكن أن يكونوا معزولين، الأمر الذي قد يؤدي في حد ذاته إلى الاكتئاب، إذا كان أحد كبار السن يعيش بمفرده، فقد لا يكون هناك أحد حوله ليلاحظ محنته.

أكدت الدراسة أن كبار السن لا يدركون أن بعض الأعراض الجسدية التي يعانون منها قد تكون علامات على الاكتئاب، وقد يترددون في التحدث عن مشاعرهم أو طلب المساعدة.

الاكتئاب لدى كبار السن

الاكتئاب لدى كبار السن يكون مختلفًا عن الشباب وبالتالي يصعب اكتشافه لدى شخص كبير السن مقارنة بشخص أصغر سنًا، نظرًا لاختلاف أنشطته اليومية.

كما أن العزلة الاجتماعية هي سبب شائع وعلامة للاكتئاب بين كبار السن، وغالبًا ما يبدأ هذا المرض ناجم عن الافتقار إلى المشاركة الاجتماعية والمشاركة الهادفة مع الآخرين بشكل منتظم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.