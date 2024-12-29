النظام الغذائي المثالي لمرضي حساسية الجلوتين

معظم الأطعمة الكاملة غير المعالجة تناسب النظام الغذائي الخالي من الجلوتين، ومع ذلك، يمكن لبعض الإضافات أن تحول الطعام المفترض أنه خالٍ من الجلوتين إلى طعام قد يؤثر على الأشخاص المصابين بأمراض مثل مرض الاضطرابات الهضمية.

الجلوتين هو مجموعة من البروتينات الموجودة في بعض الحبوب، مثل القمح والجاودار والشعير، ويساعد الطعام على الحفاظ على شكله من خلال توفير المرونة والرطوبة، كما يسمح للخبز بالارتفاع ويوفر ملمسًا مطاطيًا.

على الرغم من أن الجلوتين آمن لمعظم الناس، إلا أن أولئك الذين يعانون من أمراض مثل مرض الاضطرابات الهضمية يجب عليهم تجنبه لمنع الآثار الصحية الضارة، ويتم تصنيع العديد من الأطعمة بمكونات تحتوي على الجلوتين، وبالتالي، إذا كان الشخص مصاب بحساسية الجلوتين، فمن المهم التحقق من ملصقات المكونات عن كثب، أو شراء المنتجات المعتمدة بأنها خالية من الجلوتين فقط، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الحبوب الكاملة

تحتوي بعض الحبوب الكاملة على الجلوتين، في حين أن الباقي خالٍ من الجلوتين بشكل طبيعي.

من المهم التحقق من ملصقات الطعام عند شراء الحبوب الكاملة، وحتى الحبوب الكاملة الخالية من الجلوتين يمكن أن تكون ملوثة بالجلوتين، خاصة إذا تمت معالجتها في نفس المنشأة مع الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين.

على سبيل المثال، غالبًا ما تتم معالجة الشوفان في منشآت تعالج القمح أيضًا، مما قد يؤدي إلى التلوث المتبادل، ولهذا السبب، يجب التأكد من أن الشوفان الذي يتم شرائه معتمد خالٍ من الجلوتين.

الحبوب الكاملة الخالية من الغلوتين

الكينوا

الأرز البني

الأرز البري

الحنطة السوداء

الذرة الرفيعة

الشوفان الخالي من الغلوتين

الحبوب التي يجب تجنبها

الجاودار

الشعير

التريتيكالي

وغالبًا ما تُستخدم الأنواع التالية من الحبوب المحتوية على الجلوتين لصنع منتجات مثل الخبز والمقرمشات والمعكرونة والحبوب والسلع المخبوزة والوجبات الخفيفة:

القمح الكامل

توت القمح

الجراهام

البرجل

الفارو

الدقيق

القمح القاسي

القمح الكاموت

الدقيق المعالج بالبروم

الفواكه والخضروات

جميع الفواكه والخضروات الطازجة خالية من الغلوتين بشكل طبيعي، ومع ذلك، قد تحتوي بعض الفواكه والخضروات المعالجة على الجلوتين، والذي يُضاف أحيانًا للنكهة أو كمكثف.

قد تشمل المكونات التي تحتوي على الغلوتين والتي يمكن إضافتها إلى الفواكه والخضروات المعالجة ما يلي:

بروتين القمح المحلل

نشا الطعام المعدل

الشعير

تقدم القائمة أدناه بعض الأمثلة على الفواكه والخضروات الطازجة التي يمكن الاستمتاع بها في نظام غذائي خالٍ من الجلوتين.

الفواكه الخالية من الغلوتين

الفواكه الحمضية، بما في ذلك البرتقال والجريب فروت

الموز

التفاح

التوت

الخوخ

الكمثرى

الخضروات الخالية من الغلوتين

الخضروات الصليبية، بما في ذلك القرنبيط والبروكلي

الخضروات الخضراء، مثل السبانخ والكرنب والجرجير السويسري

الخضروات النشوية، بما في ذلك البطاطس والذرة والقرع

الفلفل الحلو

الفطر

البصل

الجزر

الفجل

الفاصوليا الخضراء

الفواكه والخضروات التي يجب التحقق منها

الفواكه والخضروات المعلبة: يمكن تعليبها بالصلصات التي تحتوي على الغلوتين، والفواكه والخضروات المعلبة بالماء أو العصائر الطبيعية من المحتمل أن تكون خالية من الغلوتين.

الفواكه والخضروات المجمدة: قد تحتوي على نكهات وصلصات مضافة تحتوي على الغلوتين، الأصناف المجمدة العادية خالية من الجلوتين عادةً.

الفواكه والخضروات المجففة: قد تحتوي بعضها على مكونات تحتوي على الجلوتين، والفواكه والخضروات المجففة العادية غير المحلاة تميل إلى أن تكون خالية من الجلوتين.\

الفواكه والخضروات المقطعة مسبقًا: قد تكون ملوثة بالجلوتين اعتمادًا على مكان تحضيرها.

البروتينات

تعتبر جميع البروتينات النباتية والحيوانية الطازجة غير المعالجة تقريبًا خالية من الجلوتين بشكل طبيعي.

ومع ذلك، غالبًا ما تُستخدم المكونات المحتوية على الجلوتين مثل صلصة الصويا والدقيق وخل الشعير كحشوات أو نكهات في البروتينات المصنعة، على سبيل المثال، يمكن إضافة هذه المكونات إلى اللحوم الباردة أو الصلصات والتوابل والتتبيلات التي تقترن عادةً بمصادر البروتين.

البروتينات الخالية من الجلوتين

البقوليات، مثل الفاصوليا والعدس والبازلاء والفول السوداني

المكسرات والبذور

اللحوم الحمراء الطازجة، مثل لحم البقر ولحم الخنزير ولحم الضأن والبيسون

الدواجن الطازجة، مثل الدجاج والديك الرومي

المأكولات البحرية الطازجة، مثل الأسماك والاسكالوب والمحاريات

أطعمة الصويا غير المنكهة، مثل التوفو والتيمبيه وإدامامي

البروتينات التي يجب التحقق منها

اللحوم المصنعة، مثل الهوت دوج واللحوم الباردة والبيبروني والسلامي

بدائل اللحوم، مثل البرجر النباتي

اللحوم المفرومة

البروتينات التي تم دمجها مع الصلصات أو التوابل

البروتينات الجاهزة للأكل، مثل تلك الموجودة في وجبات العشاء التلفزيونية التي يمكن تسخينها في الميكروويف

البروتينات التي يجب تجنبها

أي لحوم أو دواجن أو أسماك مغطاة بالبقسماط

البروتينات التي تم دمجها مع صلصة الصويا المصنوعة من القمح

منتجات الألبان

معظم منتجات الألبان خالية من الجلوتين بشكل طبيعي، ومع ذلك، يجب إعادة فحص المنتجات المنكهة والتي تحتوي على إضافات بحثًا عن الجلوتين.

وتشمل بعض المكونات الشائعة المحتوية على الجلوتين والتي يمكن إضافتها إلى منتجات الألبان المواد المكثفة والشعير ونشا الطعام المعدل.

منتجات الألبان الخالية من الجلوتين

حليب البقر

الزبدة والسمن

الجبن

القشدة

الجبن القريش

القشدة الحامضة

الزبادي

منتجات الألبان التي يجب إعادة فحصها

الحليب والزبادي المنكه

منتجات الجبن المصنعة، مثل صلصات الجبن والدهون

الآيس كريم، والذي يتم خلطه أحيانًا بإضافات تحتوي على الجلوتين

منتجات الألبان التي يجب تجنبها

مشروبات حليب الشعير

الدهون والزيوت

الدهون والزيوت خالية من الجلوتين بشكل طبيعي، وفي بعض الحالات، يمكن خلط الإضافات التي تحتوي على الجلوتين بالدهون والزيوت للنكهة والتكثيف.

الدهون والزيوت الخالية من الجلوتين

الزبدة والزيوت

السمن

الزيتون وزيت الزيتون

الأفوكادو وزيت الأفوكادو

زيت جوز الهند

الزيوت النباتية وزيوت البذور، بما في ذلك زيت السمسم وزيت الكانولا وزيت عباد الشمس

الدهون والزيوت التي يجب التحقق منها

الزيوت التي تحتوي على نكهات أو توابل مضافة

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