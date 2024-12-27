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محافظات

"القليوبية" تفوز بالمراكز الأولى في المهرجان الكشفي للشباب والرياضة

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

حققت الفرق الكشفية التابعة لمديرية الشباب والرياضة بـ القليوبية إنجازًا جديدًا بحصولها على المراكز الأولى في المهرجان الكشفي الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، بمشاركة 600 كشاف يمثلون 266 فرقة كشفية من أعضاء الشعب التخصصية بمراكز شباب محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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وشاركت فرق الأشبال، الزهرات، الكشافة، والمرشدات بتميز وإبداع يعكس مستوى التدريب والإعداد الذي تقدمه المديرية - الإدارة العامة للنشء وجاءت النتائج مشرفة، حيث توّجت فرق المحافظة بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، ما يعزز من مكانة القليوبية كأحد أهم المحافظات الداعمة للحركة الكشفية.

أعرب الدكتور وليد فرماوى مدير الشباب والرياضة بالقليوبية، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يُعد ثمرة جهود مستمرة من التدريب والتأهيل، مؤكدًا أهمية الأنشطة الكشفية في تنمية روح التعاون والانتماء وبناء شخصية الشباب، وان مثل هذه الفعاليات في تعزيز مهاراتهم وتوسيع دائرة معارفهم.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن خطة انجازات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، لدعم النشاط الكشفي وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتطوير العمل الشبابي والكشفي على مستوى الجمهورية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة  ، وبتوجيهات الدكتور وليد فرماوى مدير الشباب والرياضة بالقليوبية، إشراف هانى جميل مدير إدارة النشء بالمديرية.

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