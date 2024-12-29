تكليفات عاجلة لمحافظ القليوبية بعد انهيار أرضي في قليوب

توجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية علي الفور إلى موقع انهيار في التربة بقرية العلوة التابعة لقريه سنديون بمركز ومدينة قليوب، وفور معاينته للموقع، وجه المحافظ بإخلاء فوري مؤقت لمنزل، حرصًا على سلامة الأسر القاطنة بها.

كما وجه بتوفير شقق سكنية بديلة بقرية سنديون لهذه الأسر، لحين الانتهاء من معالجة انهيار التربة وردمها، والتأكد من سلامة المنشآت المجاورة،حيث سيتم عمل محضر بقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انهيار في التربة بمنزل بقليوب

وأمر محافظ القليوبية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لردم الانهيار الحادث، حفاظا علي سلامة المواطنين لحين استكمال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينة موقع الهبوط والمنازل المجاورة بالمنطقة.

رافق المحافظ في هذه الزيارة اللواء فؤاد الطيب، نائب مدير أمن القليوبية واللواء وائل طاهر رئيس مجلس ومدينة قليوب والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ والعميد عمرو سالم مأمور قليوب وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

ومن الجدير بالذكر أن غرفة أزمات المحافظة تلقت في تمام الساعة السادسة مساء اليوم إخطارا بوجود هبوط في التربة بقرية العلوة.

هبوط ارضي بقليوب ،فيتو

هبوط ارضي بقليوب ،فيتو

هبوط ارضي بقليوب ،فيتو

هبوط ارضي بقليوب ،فيتو

هبوط ارضي بقليوب ،فيتو

هبوط ارضي بقليوب ،فيتو

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