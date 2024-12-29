الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكليفات عاجلة لمحافظ القليوبية بعد انهيار أرضي في قليوب

هبوط ارضي بقليوب،فيتو
هبوط ارضي بقليوب،فيتو

 توجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية علي الفور إلى موقع انهيار في التربة  بقرية العلوة التابعة لقريه سنديون  بمركز ومدينة قليوب، وفور معاينته للموقع، وجه المحافظ بإخلاء فوري مؤقت لمنزل، حرصًا على سلامة الأسر القاطنة بها.

كما وجه بتوفير شقق سكنية بديلة بقرية سنديون لهذه الأسر، لحين الانتهاء من معالجة انهيار التربة وردمها، والتأكد من سلامة المنشآت المجاورة،حيث سيتم عمل محضر بقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قليوب والقناطر، الأعلي بمعدل التعديات علي الأراضي الزراعية في القليوبية

بدء إجراءات ترخيص سيارات بجاج بديلا للتوك توك في القليوبية

انهيار في التربة  بمنزل بقليوب 
وأمر محافظ القليوبية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لردم الانهيار الحادث، حفاظا علي سلامة المواطنين لحين استكمال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينة موقع الهبوط والمنازل المجاورة بالمنطقة.

رافق المحافظ في هذه الزيارة اللواء فؤاد الطيب، نائب مدير أمن القليوبية واللواء وائل طاهر رئيس مجلس ومدينة قليوب والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ  والعميد عمرو سالم مأمور قليوب وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

ومن الجدير بالذكر أن غرفة أزمات المحافظة تلقت في تمام الساعة السادسة مساء اليوم إخطارا بوجود هبوط في التربة بقرية العلوة.

هبوط ارضي بقليوب  ،فيتو 
هبوط ارضي بقليوب  ،فيتو 
هبوط ارضي بقليوب  ،فيتو 
هبوط ارضي بقليوب  ،فيتو 
هبوط ارضي بقليوب  ،فيتو 
هبوط ارضي بقليوب  ،فيتو 
هبوط ارضي بقليوب  ،فيتو 
هبوط ارضي بقليوب  ،فيتو 
هبوط ارضي بقليوب  ،فيتو 
هبوط ارضي بقليوب  ،فيتو 
هبوط ارضي بقليوب  ،فيتو 
هبوط ارضي بقليوب  ،فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية مركز ومدينة قليوب مدينة قليوب

مواد متعلقة

قليوب والقناطر، الأعلي بمعدل التعديات علي الأراضي الزراعية في القليوبية

بدء إجراءات ترخيص سيارات بجاج بديلا للتوك توك في القليوبية

للتقصير في العمل، محافظ القليوبية يحيل موظفين بالقناطر وقليوب للتحقيق

تعليم القليوبية: حريق مدرسة الجبل الأصفر محدود واليوم الدراسي مستمر

ads

الأكثر قراءة

وفاة المطرب أحمد عدوية عن عمر يناهز 79 عاما

محمد صلاح يحقق 4 أرقام قياسية في مباراة ليفربول أمام وست هام

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

نتيجة إصابته بالسرطان، نتنياهو يخضع الآن لعملية استئصال البروستاتا

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على عدة مناطق بالقاهرة الكبرى

تعطيل الدراسة بالبحيرة غدا لسوء الأحوال الجوية

منوعات

المزيد

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد 29/12/2024

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الأحد؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة حظك اليوم والأبراج؟ أزهري يحسم الجدل (فيديو)

ما حكم العتيرة " ذبيحة شهر رجب ؟ الإفتاء تجيب

ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ وهل هي حرامٌ شرعًا؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية