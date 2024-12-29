السيطرة على حريق شقة سكنية في شبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب في شقة بالدور الثالث، بعقار في حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

السيطرة علي حريق في شقة بالقليوبية

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره وإعداد تقرير بشأنه.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في شقة بالدور الثالث علوي 56 شارع الريس متفرع من شارع كريستال عصفور - عزبة عثمان- حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وإخطار الكهرباء والغاز، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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