بدء إجراءات ترخيص سيارات بجاج بديلا للتوك توك في القليوبية

أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بدء إجراءات ترخيص 25 سيارة خفيفة تدعي "بجاج " بديلة التوك توك لمواجهة أزمة المواصلات وتوفير وسيلة آمنة، مشيرا إلى أن البداية ستكون في مركز طوخ لإحلالها محل التوك توك والمركبات المعروفة موتوسيكل الصندوق المنتشرة كوسيلة للمواصلات بالمدينة والمركز.

تحديد خطوط سير المركبات الجديدة للسيارات بجاج بطوخ

أكد محافظ القليوبية خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم أنه تقرر أيضا تحديد خطوط سير المركبات الجديدة لتوفير سيارات نقل خفيفة بواسطة مشروع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس طبقا للوائح والقوانيين المنظمة في إطار حل مشكلات المواصلات وتوفير وسيلة نقل أمنة للمواطنين وتلافي مشكلات التوك توك والموتوسيكل الصندوق .

أشار محافظ القليوبية أن المركبات هي سيارات خفيفة ذات 4 عجلات مجهزة بـ4 أبواب للأمان وسعرهااإقتصادي ومناسب والتعامل معها سهل وبسيط موضحا أن السيارة الخفيفة بديلة التوك توك تعمل بمحرك ثنائي مزدوج يتيح عمل السيارة بالبنزين والغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية برئاسة المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة والدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء ايهاب سراج السكرتير العام لمحافظة القليوبية واللواء طارق ماهر السكرتير العام لمحافظة القليوبية .

كلف محافظ القليوبية خلال جلسة المجلس التنفيذي رؤساء المدن الجدد في المراكز والمدن والاحياء ضمن حركة المحليات الأخيرة بإعداد مخطط تنموي لمواجهة كل المشاكل ودفع المشروعات وتعظيم الموارد في كل مركز ومدينة وحي خلال 6 أشهر من خلال برنامج زمني للمتابعة بصفة يومية واسبوعية لإنهاء المشاكل ودفع الأعمال ومواجهة السلبيات والاشغالات وتعظيم الإيجابيات في كل المجالات.

محافظ القليوبية،المواطن اولا وبحث شكاوي المواطنين كأولوية أولي واحتواء الأهالي



وقال محافظ القليوبية أن هدف المرحلة المقبلة هو إعلاء شعار «المواطن اولا» وبحث شكاوي المواطنين كأولوية أولي واحتضان واحتواء الأهالي وفتح لغة الحوار وحل مشاكله علي أرض الواقع

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المدن الجدد والقيادات المحلية إلي ضرورة العمل متابعة المتغيرات المكانية والتعديات ساعة بساعة ووضع تصور للتحليل من خلال البيانات الدقيقة لمواجهة السلبيات ومواجهة مخالفات البناء والتعديات ومتابعة الإزالة في المهد وملفات النظافة والعمل بروح القانون وتحسين أحوال المواطن بتنفيذ الخطة الاستثمارية.

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