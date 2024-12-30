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حوادث

استدعاء شهود واقعة مصرع شاب سقط من أعلى عقار في السلام

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة السلام باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول مصرع شاب عقب سقوطه من الطابق السابع في منطقة النهضة.

وتبين أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر.

وأضافت المناظرة أنه عثر بجثة المتوفى على إصابات عبارة عن كسور متفرقة وكدمات ونزيف داخلي وخارجي.

وكان قسم شرطة النهضة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا بالعثور علي جثة شاب ملقى أسفل عقار بدائرة القسم.


وبالانتقال والفحص، عثر على جثة شخص ملقى أسفل عقار سكني مكون من 11 طابقا، وكان يرتدي ملابسه كاملة.

 

وعُثر بجوار الجثة على جميع متعلقات الشخصية وتبين أن شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة النهضة أمن القاهرة

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