السبت 28 ديسمبر 2024
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حوادث

تفاصيل مناظرة النيابة لجثة شخص سقط من أعلى عقار في النهضة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع في منطقة النهضة أن الجثة لذكر في العقد الرابع من العمر.

وأضافت المناظرة أنه عثر بجثة المتوفي علي إصابات عبارة عن كسور متفرقة وكدمات ونزيف داخلي وخارجي.

وكان قسم شرطة النهضة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بالعثور علي جثة شاب ملقي أسفل عقار بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، عثر على جثة شخص ملقي أسفل عقار سكني مكون من 11 طابقا، وكان يرتدي ملابسه كاملة.

وعُثر بجوار الجثة على جميع متعلقات الشخصية.وتبين أن شاب لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع.تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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نيابة السلام قسم شرطة النهضة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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