النيابة تصرح بدفن جثث أسرة كاملة لقوا مصرعهم داخل شقتهم بمنطقة حلوان

صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن جثة ٣ أشخاص لقوا مصرعهم داخل شقة بمنطقة حلوان، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

مصرع أسرة داخل شقتهم بمنطقة حلوان

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بوفاة عدد من الأشخاص داخل شقة سكنية فى حلوان.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وتبين وجود تسرب غاز في الشقة وتمت تحديد مصدر الغاز، وإغلاقه، وتم نقل أب وأم ونجلتهم متوفين إلى المستشفى.

فيما يقوم رجال المباحث، بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسماع أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وبين وجود شبهة جنائية أو عدم وجود شبهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

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