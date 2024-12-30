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اقتصاد

الكيلو يبدأ من 80 جنيهًا، أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية

أسعار اللب والتسالي
أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية، فيتو

 أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية، سجلت أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع موسم احتفالات عيد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، حيث يزيد الإقبال على شراء اللب والتسالي خلال يوم رأس السنة الميلادية، حيث يفضل بعض المواطنين قضاء ليلة رأس السنة في المنزل.

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سعر اللب والتسالي في المحال التجارية

أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية 

وجاءت أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية بالتزامن مع عيد الكريسماس ورأس السنة الميلادية كالتالي:

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أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية

 

سعر اللب والتسالي في المحال التجارية 

  1. تراوح سعر كيلو لب سوري من 80 إلى 140 جنيهًا.
  2. تراوح سعر اللب السوبر من 135 إلى 180 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر اللب الكوسة «الأبيض» من 195 إلى 260 جنيهًا للكيلو.
  4. سعر اللب الخشابي من 230 إلى 280 جنيهًا للكيلو.
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أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية

أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية 

  • تراوح سعر كيلو لب مقشر فاخر نكهات (جبنة، كاتشب، شطة وليمون، مشكل ) من  280 إلى 350 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فول سوداني بالأطعمة ( كاتشب، جبنة، باربيكيو، شطة وليمون، مشكل)  من 250  إلى 320 جنيهًا.
  • بلغ سعر مكسرات مشكل نحو 350 جنيهًا.
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سعر اللب والتسالي في المحال التجارية

أسعار  المكسرات الفاخرة في المحال التجارية 

وعن أسعار المكسرات الفاخرة  في المحال التجارية، فجاءت كالآتي:

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أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية
  • تراوح سعر كاجو محمص من 300 إلى 680 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كاجو محمص جامبو من 1180 إلى 1380 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو فستق أمريكي فاخر درجة أولى حجم جامبو من  1220 إلى 1420 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو لوز أمريكي فاخر حجم جامبو من 890 جنيهًا إلى 1100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو عين جمل أمريكي جامبو من 890 جنيهًا إلى 1100 جنيه.
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أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية

سعر  المكسرات الفاخرة في المحال التجارية 

  1. تراوح سعر كيلو بندق تركي مقشر أبيض من 1000 جنيه إلى 1220 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو لوز أبيض من  920 إلى 1070 جنيهًا.
  3. تراوح  سعر كيلو جوز برازيلي فاخر جامبو من  2300 جنيه إلى 2700 جنيه.
  4. تراوح فستق حلبي جامبو مقشر من 2550 جنيهًا إلى 2860 جنيهًا.

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