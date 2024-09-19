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تعليم الإسماعيلية تنهي استعدادات العام الدراسي الجديد وتعلن جداول استقبال الطلاب بالمدارس

تعليم الإسماعيلية
تعليم الإسماعيلية تنهي استعدادات العام الدراسي، فيتو

أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، كافة استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2024-2025.  

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اجتماع تحضيري للعام الدراسي 

وعقد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اجتماعا موسعا بحضور قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية الثمانية، وذلك لبحث عدد من الموضوعات استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

تكثيف لجان المتابعة 

وأكد وكيل الوزارة ضرورة تكليف لجان متابعة لزيارة المدارس المختلفة بالإدارات التعليمية لبحث الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة إلى جانب متابعة سد العجز في هيئة التدريس.  

الانتهاء من ترتيبات مجموعات الدعم 

كما شدد على الانتهاء من ترتيبات مجموعات الدعم المدرسية وكذلك وضع الجداول المدرسية.

كما اطمأن الدكتور محمد بحيري علي إجراءات تسكين المعلمين الجدد من الدفعة الثانية لمسابقة 30 ألف معلم بشفافية وحيادية تامة علي كل الإدارات التعليمية. 

موعد دخول الطلاب في المدارس 

ومن جهة أخرى أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عن موعد دخول الطلاب للمدارس وذلك من خلال الجدول الذى اعتمده وكيل الوزارة.  

جدول دخول الطلاب، فيتو 

وتقرر أن يكون الدخول للمدارس بدءا من يوم السبت بالنسبة للمدارس التي تعمل يوم السبت فقط للصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي، فيما تقرر أن يكون الدخول يوم الأحد للصف الأول الابتدائي والإعدادي والثانوي، والصف الأول من رياض الأطفال kg1، أما يوم الإثنين فيتم استقبال الصفوف الثانية بجميع المراحل ابتدائي وإعدادى وثانوي ورياض الأطفال kg 2.

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