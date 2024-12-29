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محافظات

النيابة تأمر بسرعة التحريات في إصابة 10 أشخاص خلال مشاجرة بقنا

النيابة العامة
النيابة العامة

أمرت النيابة العامة، بمحافظة قنا، بسرعة إجراء  التحريات في واقعة اصابة 10 أشخاص بطلقات نارية  في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقرية حاجر الجبل، مركز الوقف، محافظة قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة  الأمنية، بمحافظة قنا، إخطارًا مفاده  إصابة 10 اشخاص في مشاجرة بالأسلحة والعصا بين عائلتين بمنطقة حاجر الجبل التابعة للمركز وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والاسعاف إلى مكان الواقعة حيث تم السيطرة على المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة. 

 

وبعد الفحص تبين إصابة 10 أشخاص بطلق ناري خرطوش وبالعصا إصابات طفيفة  بالعائلتين بسبب خلافات على لعب الأطفال بقرية حاجر الجبل مركز الوقف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعه التحريات وكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

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