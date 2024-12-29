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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة

حالة الطقس في مصر،
حالة الطقس في مصر، فيتو
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كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وموعد انتهاء الموجة شديدة البرودة.


أقل درجات حرارة في الشتاء 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: نسجل حاليا أقل درجات حرارة منخفضة خلال فصل الشتاء، حيث تصل الصغرى على وسط سيناء وبالتحديد سانت كاترين لأقل من الصفر.

 


درجة الحرارة الصغرى 

وتابع: "درجة الحرارة الصغرى تسجل على شمال الصعيد أقل من 5 درجات و9 درجات على القاهرة الكبرى والإسكندرية".

 

مناطق سقوط الأمطار 
 

ولفت إلي أنه من المنتظر وجود فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية وتصل أقل شدة وخفيفة على محافظات القاهرة الكبرى مع نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة حتى ساعات المساء.

حالة الطقس غدا الاثنين 30-12-2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 30 - 12 - 2024

وأشار “القياتي” إلي أنه من المتوقع استقرار الأحوال الجوية يوم الخميس المقبل مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

 

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الأرصاد الجوية الموجة شديدة البرودة مناطق سقوط الأمطار حالة الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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