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محافظ الغربية يشهد على عقد قران عروسين من الأيتام ويهديهم كافة المفروشات (صور)

محافظ الغربية يشهد
محافظ الغربية يشهد على عقد قران عروسين من الأيتام

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على عقد قران عروسين من الأيتام  وذلك لمشاركتهم إتمام زواجهما، حيث أهداهما كافة المفروشات الخاصة بحياتهما الزوجية.

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 وسط أجواء من البهجة والسرور

جاء ذلك في إطار حرص محافظ الغربية الدائم على دعم الأيتام ومساندتهم في جميع مراحل حياتهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي  يولي رعاية الأيتام اهتمامًا كبيرًا، جاء ذلك بحضور الدكتورة حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

وفي أجواء من البهجة والسرور، خلال عقد القران عبر العروسان عن فرحتهما الكبيرة بهذا الحدث الخاص، مؤكدين أن حضور محافظ الغربية واهتمامه الشخصي قد أضفى على لحظتهما سعادة لا توصف. وهنأ الجندي العروسين، متمنيًا لهما زواجًا مباركًا وحياة مليئة بالحب والتفاهم، وفي لفتة أبويه مليئة بالحكمة والود، أوصى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، العريس بأن يعامل عروسته بالحسنى ويحرص على تقديم الحب والاحترام لها، مؤكدًا أن أساس نجاح أي علاقة زوجية هو التفاهم والاحترام المتبادل. كما أضاف قائلًا: “أنتم بداية حياة جديدة معًا، فكونا دائمًا سندًا لبعضكما البعض، وابنوا معًا حياة مليئة بالسعادة والنجاح، وفي أجواء من الألفة والود، حرص المحافظ على تبادل الأحاديث الودية مع العروسين.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بتواجده وسط أبنائه الأيتام في هذه اللحظة المميزة، مؤكدًا أن وجوده معهم هو شرف ومسؤولية يعتز بها. وقال: “الأيتام لم يختاروا الظروف التي وُجدوا فيها، ولكننا جميعًا مسؤولون عن أن نكون معهم، نساندهم ونقف إلى جانبهم في كل خطوة من حياتهم”. وأضاف: “إن رسم البسمة على وجوههم هو ما يعطينا القوة للاستمرار في دعمهم، ولا سيما في هذه اللحظات السعيدة التي تساهم في بناء أمل جديد في قلوبهم، مؤكدا انه لن يتردد أبدًا في دعم ابناءه الايتام فكل مركز وقرى المحافظة من أجل منحهم حياة كريمة ومليئة بالفرص.

وحرص المحافظ على توزيع الحلوى على أطفال دار الأيتام، في إطار اهتمامه العميق بهذه الفئة الغالية. حيث حرص على إدخال السعادة إلى قلوب الأطفال وتقديم لحظة فرح لهم في إطار رعايته الدائمة للأيتام.

 

 

 

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