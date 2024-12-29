حريق هائل يلتهم مطعما بعد افتتاحه بـ 48 ساعة في الغربية

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام مدينة كفر الزيات التابعة لـ محافظة الغربية، حريقا هائلا في مطعم لتقديم الوجبات السريعة، وذلك بعد افتتاحه بيومين.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في مطعم على طريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات.

حريق في مطعم لتقديم الوجبات السريعة بكفر الزيات

حريق هائل



على الفور انتقلت سيارتا إطفاء، وتبين نشوب حريق في مظلة خاصة بالمطعم، وذلك بعد افتتاح المطعم بيومين فقط.



تمت السيطرة على النيران وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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