8 شروط للتقدم لمسابقة الأم المثالية بالقليوبية وهذا آخر موعد للتقديم

أعلنت محافظة القليوبية 8 شروط للتقدم لمسابقة الأم المثالية بالقليوبية، بعد أن أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية، والذي يستمر حتى 16 يناير 2025م من العام المقبل.

شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية بالقليوبية

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية أن الشروط بالنسبة للأم الطبيعية أو أم بإبن من ذوي الهمم كالتالي:

قصة العطاء منفردة.

الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

أن لا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة فقط.

أن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالٍ وفي الفرق النهائية بالكليات ويستثنى من ذلك الإبن المعاق ذهنيًا والغير قابل للتعليم.

الشروط للام أسرة بديلة كافلة:

أن يكون الابن البديل حاصل على مؤهل جامعي.

المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة وإعطائهم من الإهتمام والحب والحنان بالقدر المناسب.

الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

بحث اجتماعي قصصى يظهر ظروف الأم تفصيليًا وعدد 2 صورة شخصية حديثة.

صورة بطاقة الرقم القومي للأم المرشحة وجه وظهر في صفحة واحدة.

صورة المؤهل الدراسي للأم.

صورة البطاقات القومية لأفراد الأسرة وصور المؤهلات الدراسية.

شهادة تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة والبطولات الحاصلين عليها.

صورة قسيمة الزواج - قسيمة الطلاق - شهادة وفاة الزوج للأم الأرملة.

الشهادات المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

رقم تليفون محمول صحيح للأم المرشحة أو أحد أفراد الأسرة.

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