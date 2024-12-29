محافظ القليوبية يحذر من التلاعب في مستندات وإجراءات التصالح

حذر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية من التلاعب في مستندات وإجراءات التصالح مؤكدا علي ضرورة أن مواجهة أي تلاعب في هذا الملف مع العمل بشكل متوازي علي رفع نسب الإنجاز في ملفي التصالح وتقنين الأراضي لمواجهة المخالفات.

وحدد محافظ القليوبية لرؤساء المدن، برنامج زمني كل 6 اشهر لإنهاء المشاكل ودفع الأعمال بالمشروعات

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية برئاسة المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة والدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء ايهاب سراج السكرتير العام لمحافظة القليوبية واللواء طارق ماهر السكرتير العام لمحافظة القليوبية

كلف محافظ القليوبية خلال جلسة المجلس التنفيذي رؤساء المدن الجدد في المراكز والمدن والاحياء ضمن حركة المحليات الأخيرة بإعداد مخطط تنموي لمواجهة كل المشاكل ودفع المشروعات وتعظيم الموارد في كل مركز ومدينة وحي خلال 6 أشهر من خلال برنامج زمني للمتابعة بصفة يومية واسبوعية لإنهاء المشاكل ودفع الأعمال ومواجهة السلبيات والاشغالات وتعظيم الإيجابيات في كل المجالات.

محافظ القليوبية،المواطن اولا وبحث شكاوي المواطنين كأولوية أولي واحتواء الأهالي



وقال محافظ القليوبية أن هدف المرحلة المقبلة هو إعلاء شعار «المواطن اولا» وبحث شكاوي المواطنين كأولوية أولي واحتضان واحتواء الأهالي وفتح لغة الحوار وحل مشاكله علي أرض الواقع

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المدن الجدد والقيادات المحلية إلي ضرورة العمل متابعة المتغيرات المكانية والتعديات ساعة بساعة ووضع تصور للتحليل من خلال البيانات الدقيقة لمواجهة السلبيات ومواجهة مخالفات البناء والتعديات ومتابعة الإزالة في المهد وملفات النظافة والعمل بروح القانون وتحسين أحوال المواطن بتنفيذ الخطة الاستثمارية.

محافظ القليوبية،استغلال كافة الفرص بالتنسيق مع فريق الاستثمار بالمحافظة



وكلف محافظ القليوبية رؤساء المدن الجدد بتعظيم الموارد والعمل علي استغلال كافة الفرص بالتنسيق مع فريق الاستثمار بالمحافظة بالطرق القانونية واستغلال الموارد من خلال التنسيق بكل المدن

ووجه المحافظ رؤساء المدن الجدد بالمحافظة علي حقوق المواطن حيث قدم المحافظ لكل رؤساء المدن الجديدة تصور شامل لكل مدينة ومركز يضم المشروعات المهمة المطلوب تنفيذها في كل قطاع والسلبيات تلافيها والايحابيات لتعظيم وخاصة في مدن شبرا وشبين القناطر والخانكة وقليوب وقهل وكفرشكر وطوخ

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