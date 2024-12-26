الخميس 26 ديسمبر 2024
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حوادث

اصابة 7 أشخاص في حادثين منفصلين في شمال سيناء

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

شهد الطريق الدولي بئر العبد القنطرة بمحافظة شمال سيناء حادث تصادم سيارتين ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق، كما أصيب شخصان في حادث آخر وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد لتلقي العلاج.

 

اصابة 7 أشخاص في حادثين منفصلين في شمال سيناء
 

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد تصادم سيارتين أثناء سيرهما على الطريق الدولي بئر العبد القنطرة وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد .


 

وأسفر الحادث عن إصابة خالد محمد سالم 14 سنة أصيب بكدمات بالذراع اليمنى، ونهلة سليمان عواد 10 سنوات أصيبت باشتباه كسر بالأنف،  وأسماء سليمان عواد 17 سنة أصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج، وحسن سلامة شحاتة ١٨ سنة أصيب بكدمات متفرقة بالجسم مع حالة نفسية ومحمد عبدالله جودة 20 سنة أصيب بكدمات متفرقة بالجسم مع حالة نفسية.


 

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اصابة 2 في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء
 

وفي حادث آخر أصيب شخصان في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الأوسط بوسط سيناء، ما أسفر عن إصابة محمد عبدالله سليم 55 سنة أصيب بجرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالعمود الفقري وكسر مضاعف بالذراع اليمنى وموسي سليمان سلامة 60 سنة أصيب بكسر مضاعف بالساق اليسري جرح قطعي بالجبهة حوالي ١٠سم اشتباه كسر منخسف مع اشتباه نزيف بالمخ.

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